和世界交朋友 連江縣國高中聯合參訪團赴新加坡交流
連江縣首次舉辦國中、高中聯合組成的國際教育參訪團，今天啟程前往新加坡，展開為期5天的跨國學習交流之旅，盼強化離島學生的國際觀。
連江縣教育處表示，新加坡教育制度與台灣不同，中學採英式4至5年級制，等同涵蓋我國的國中及高中階段，適合此次跨學制的聯合參訪規畫。
參訪團一行人將走訪華人女子學校、南洋理工學院及聚英中學3所知名學校，並安排學生依年齡分組，進入當地班級實際參與課程，深入體驗新加坡的教育現場與教學互動，觀摩其課程設計與學習方式，進一步了解新加坡在教育政策、行政管理與文化推廣等面的實務運作。
此次參與的台灣學生皆通過英語能力檢定，行前還有文化禮儀、課程預習與交流技巧訓練，做足準備。教育處說，希望透過交流行動，幫助學生拓展國際視野，培養競爭力，為未來升學與職涯發展累積養分。
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