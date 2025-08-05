「光影裡的雙溪故事」攝影展登場 學生鏡頭記錄家鄉日常
一場由雙溪上林國小高年級學生與「遠鄉閃閃」合作策劃的攝影成果展「光影裡的雙溪故事」，即日起於雙溪車站月台旁溫馨登場。展覽透過孩子們的鏡頭與視角，呈現老屋、校園、河岸與濃厚人情味等在地風景，邀請民眾一同感受雙溪的日常之美。
這次攝影展作品皆由學生親自拍攝、構圖與選材，內容聚焦在他們熟悉卻珍貴的生活景象，從小鎮的街角到校園的每個角落，孩子們以敏銳的觀察力與真摯情感，捕捉出一幅幅充滿故事的影像，不僅展現創意，更展現對家鄉的深厚情感。
展覽地點設於交通便利的雙溪車站，無論是當地居民、旅客經過，或是特地前來觀展的民眾，都能在影像中看見土地的溫度。
上林國小校長陳彥宏表示，希望透過此次展覽，讓更多人看見孩子眼中的雙溪，也邀請大家給予小小創作者們鼓勵與掌聲。
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