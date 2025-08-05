第七節活動課引發反彈 新北教局：非強制

教育部建議國中小第7節課安排體育、藝術、生活等活動課程，引發基層教師反彈。新北民代質疑政策脫離現實、加重第一線壓力，呼籲市府撤回公文、中央停用獎金施壓。對此，新北教育局強調，市府立場也是鼓勵性質，沒有強制，市府僅依規定轉達教育部公文，未列入考核或績效項目。

教育部今年4月發文建議中小學第7節課可安排活動性質課程，包含體育、藝術與生活等，引發基層教師與教育團體反彈。有教師指出，師資嚴重不足，課表快排不出來，政策若未考量現場困境，恐淪為紙上談兵。

新北議員黃淑君質疑，中央以績效獎金作推動誘因，看似自願、實則強迫，恐讓基層教職員喘不過氣，應先補足師資、減輕行政負擔。

議員曾煥嘉指出，第7節安排活動課或許出於良善，政策應更貼近現場，若未充分評估就推新制，不僅排擠課後輔導，也影響家長接送與時間安排，應多聽第一線意見，而非單向決策。

新北市教育局表示，4月15日即已向國教署反映執行困難，建議中央提供更具彈性的調整方向。7月9日接獲國教署函示後，市府7月28日轉知最終內容，強調該政策為鼓勵性質，學校可依課程安排、師資配置與學生需求彈性調整，絕非強制。

新北教師工會理事長林松宏說，課表需考量特教學生權益、排出不同領域老師研習時間、錯開不同行政業務研習時間等，也會顧及各領域學習均衡，經教學組長、教務處、授課班級老師多方確認才定案，若要執行第7節課全面安排活動課，不僅課表失去彈性，空間恐怕也不足以容納所有學生活動。

「教育部稱是鼓勵性質，行政單位看到公文仍有執行壓力。」林松宏建議應取消，行政端應到第一線看實際情況，別過度指導。

北市教育局表示，考量排課為學校權責，尊重學校自主，鼓勵並協助學校提供必要資源與支持。北市有資深老師說，最後一節課排活動課程沒什麼不好，執行方式端看學校規畫。

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