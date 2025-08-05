聽新聞
0:00 / 0:00

第七節活動課引發反彈 新北教局：非強制

聯合報／ 記者張策劉懿萱洪子凱／連線報導
教育部建議國中小第七節課安排體育、藝術等活動課程，引發基層教師反彈。記者張策／攝影
教育部建議國中小第七節課安排體育、藝術等活動課程，引發基層教師反彈。記者張策／攝影

教育部建議國中小第7節課安排體育、藝術、生活等活動課程，引發基層教師反彈。新北民代質疑政策脫離現實、加重第一線壓力，呼籲市府撤回公文、中央停用獎金施壓。對此，新北教育局強調，市府立場也是鼓勵性質，沒有強制，市府僅依規定轉達教育部公文，未列入考核或績效項目。

教育部今年4月發文建議中小學第7節課可安排活動性質課程，包含體育、藝術與生活等，引發基層教師與教育團體反彈。有教師指出，師資嚴重不足，課表快排不出來，政策若未考量現場困境，恐淪為紙上談兵。

新北議員黃淑君質疑，中央以績效獎金作推動誘因，看似自願、實則強迫，恐讓基層教職員喘不過氣，應先補足師資、減輕行政負擔。

議員曾煥嘉指出，第7節安排活動課或許出於良善，政策應更貼近現場，若未充分評估就推新制，不僅排擠課後輔導，也影響家長接送與時間安排，應多聽第一線意見，而非單向決策。

新北市教育局表示，4月15日即已向國教署反映執行困難，建議中央提供更具彈性的調整方向。7月9日接獲國教署函示後，市府7月28日轉知最終內容，強調該政策為鼓勵性質，學校可依課程安排、師資配置與學生需求彈性調整，絕非強制。

新北教師工會理事長林松宏說，課表需考量特教學生權益、排出不同領域老師研習時間、錯開不同行政業務研習時間等，也會顧及各領域學習均衡，經教學組長、教務處、授課班級老師多方確認才定案，若要執行第7節課全面安排活動課，不僅課表失去彈性，空間恐怕也不足以容納所有學生活動。

「教育部稱是鼓勵性質，行政單位看到公文仍有執行壓力。」林松宏建議應取消，行政端應到第一線看實際情況，別過度指導。

北市教育局表示，考量排課為學校權責，尊重學校自主，鼓勵並協助學校提供必要資源與支持。北市有資深老師說，最後一節課排活動課程沒什麼不好，執行方式端看學校規畫。

延伸閱讀

教育部推第七節活動課引反彈 新北教育局澄清：非強制

新北綠議員將提案普發1萬6000元 市府：新北累計虧損887億

Uber調降趟次獎勵遭外送員投訴 新北勞工局：應由中央訂專法規範

新北師壓力大…十分之一曾尋求心理諮商 議員要求給充分支持

相關新聞

暑訓12小時備戰國際賽 建中樂旗隊將挑戰世界舞台

賴清德總統日前接見的建中樂旗聯隊，為即將赴印尼參與「WAMSB世界樂旗大賽」並期許透過國際賽事的技藝交流，展現國民外交的...

嘉義「愛玉」勇奪日本海報首獎 永慶高中讓世界看見嘉義

日本山形大學主辦的第十屆亞洲化學教育國際研討會（10th NICE Confer-ence）於7月26日至28日在山形縣...

第七節活動課引發反彈 新北教局：非強制

教育部建議國中小第7節課安排體育、藝術、生活等活動課程，引發基層教師反彈。新北民代質疑政策脫離現實、加重第一線壓力，呼籲...

屏東國中小校長交接 退休校長勉勵不放棄學生

屏東縣政府教育處今在縣府大禮堂舉行114學年度國中小校長交接典禮，縣長周春米主持，期勉校長們全力以赴。今年有11名校長退...

彰化平和國小童聲征服東京 合唱團感動評審獲國際銀賞肯定

彰化市平和國小合唱團近日在2025東京國際合唱大賽兒童少年組中奪下銀賞，以兩首無伴奏歌曲及融合排灣族、泰雅族等傳統曲目的...

南市機器人教育有成被看見 日本學生來交流

日本Hippo Family Club慕名台南市機器人教育發展有成，10多名學生今來訪，由中華機器人科技教育學會培訓的國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。