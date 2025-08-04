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暑訓12小時備戰國際賽 建中樂旗隊將挑戰世界舞台

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
建國中學莊智鈞校長為建中樂旗聯隊出國比賽授旗。（建中家長後援會提供）
建國中學莊智鈞校長為建中樂旗聯隊出國比賽授旗。（建中家長後援會提供）

賴清德總統日前接見的建中樂旗聯隊，為即將赴印尼參與「WAMSB世界樂旗大賽」並期許透過國際賽事的技藝交流，展現國民外交的實力。今年的建中樂旗聯隊由18所學校共65名隊員所組成，其中35名隊員來自建中，其它隊員有些是已經讀大學的建中學長，有些則來自北一、景美和松山高中等校的樂旗高手。

家長後援會表示，今年的建中樂旗聯隊於4月間組成，除了周間課後依樂器進行分組練習外，更利用每個周末進行全天集訓。暑假裡每天超過12小時的高強度團練，每個隊員雖然練出了精壯的身形和健康的膚色，但也因為高溫日照以及長時間走位而有曬傷、扭傷、腳底水泡以及燒襠等大大小小的傷害。

建中樂旗聯隊參加今年世界大賽的表演主題為「Can you hear me?」，意在藉由溝通，增進人與人之間的相互瞭解，但溝通的方式不一定靠言語，也可以是一個手勢、一個動作或是一種訊號。在音樂的選擇上，教練極富創意的加入了拉丁風格的探弋曲調，演奏難度更高，要在陽剛和陰柔間適度的取得平衡對隊員們是一大挑戰。

隨著少子化的問題加劇，願意參加樂旗隊這類社團的學生也愈來愈少，募款也因此成為近年來家長後援會一直很頭痛的問題。為了籌措出國費用，有些已經上大學的隊員早在6月份暑假一開始就積極打工賺錢。家長後援會表示，樂旗隊每年出國比賽，向國際展現台灣孩子努力不懈的精神，也都拿回值得國人驕傲的成績，希望企業可以慷慨解囊，協助建中樂旗隊改善樂旗設備，讓樂旗隊每一年都有挑戰世界冠軍的機會。

建中 暑假

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