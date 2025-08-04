嘉義「愛玉」勇奪日本海報首獎 永慶高中讓世界看見嘉義

日本山形大學主辦的第十屆亞洲化學教育國際研討會（10th NICE Confer-ence）於7月26日至28日在山形縣舉行；嘉義縣永慶高中以嘉義在地作物「愛玉」為研究主題，獲得第一名的海報論文，為台灣和嘉義縣爭光。

永慶高中的19名師生參加了「高中生海報論文發表評比」，並在眾多優秀隊伍中脫穎而出，勇奪第一名與第五名。

縣長翁章梁表示，永慶高中獲得第一名的海報論文以嘉義在地作物「愛玉」為研究主題，對於嘉義縣來說具有特殊的意義。這項成就不僅彰顯了學生的學術實力，也展現了地方特色的應用。

翁章梁表示，永慶高中團隊此次以全英語向評審進行報告，充分展示了語言、科學、社交、發表及演說等跨領域能力。相信這次參與國際賽事的經歷，將大大拓展學生們的視野，並有助於培養他們的國際觀。

嘉義縣教育處長李美華表示，嘉義縣科學教育中心每年透過各類活動和常設展覽，與永慶高中、竹崎高中、民雄國中及東石國中等4所科技中心合作，為學生提供生活科技與資訊科技的學習機會，對提升學生的科學素養大有幫助。

永慶高中校長郭春松表示，這次比賽吸引了來自亞洲各地的高校師生參與，永慶高中首次參賽便獲得第一名與第五名的優異成績，實屬不易。教學團隊堅持「融雙語、用雙科、接國際」的教學理念，幫助學生取得這樣的成就。 嘉義縣永慶高中在「高中生海報論文發表評比」，以嘉義在地作物「愛玉」為研究主題，獲得第一名的海報論文。圖／嘉義縣政府提供

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