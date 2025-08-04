屏東國中小校長交接 退休校長勉勵不放棄學生

屏東縣政府教育處今在縣府大禮堂舉行114學年度國中小校長交接典禮，縣長周春米主持，期勉校長們全力以赴。今年有11名校長退休，萬丹國中校長黃豊欽65歲屆齡退休，他從事教職逾40年，他念國小時曾遇教師守護生病孩子，點燃他從事教職火苗。在任時他激勵校內老師對協助學生伸出援手，匯聚力量，接納孩子們。

屏東縣府教育處表示，114學年有11名校長退休，連任國小18人；調任國中校長3人、國小校長21人；新任國中校長3人、國小校長8人。

縣長周春米說，經遴選程序出來校長千錘百鍊，有志於教育工作，縣府給校長唯一任務把學校辦好，同時也做學校後盾。

屆齡退休的萬丹國中校長黃豊欽代表致詞，他說，他猶記得國小時看到一名很有熱忱老師，照顧生病孩子，當時他對這名老師很感佩，長大時也很想當老師，因此埋下當老師種子，即使過程沒有很順利，但他最後還是踏上老師這條路，就這當了四十幾年。

黃豊欽說，台下的校長都很清楚，學校老師、學務主任，若很常去學生家，可能因為這個孩子是高關懷孩子，也一次次更堅定的讓他須花更多時間，更多心力，來把這個孩子拉起來，希望翻轉他們人生，才能不會複製他們的困境。

黃豊欽說，如果可以在學校時，激勵老師們，讓老師願意出更多協助孩子的手，學校能量很大，他花很多時間在學校中激勵老師，希望老師不要放棄任何孩子，接納不同天賦孩子，他也在學校中看到很多老師故事，讓他感動。

黃豊欽說，雖然他讀書過程不是很順利，當年沒考上師專，但後來從另外技職路線，也努力的翻轉，走上老師之路。

縣長周春米說，屏東縣推動高科技與太空兩大產業與建設，屏北地區，台積電半導體供應鏈將進駐屏東科學園區；屏南地區，國家火箭發射場域今年3月確定落腳滿州鄉九棚，上個月旭海短期科研探空火箭發射場域也迎來首屆「台灣盃火箭競賽」，縣府推動科技人才教育向下扎根，攜手公私立大專院校及高中職，啟動「屏東縣高科技產業人才培育計畫」，從課程發展、人才獎勵及師資培力三大面向厚植競爭力，也在國小與國中推廣科普教育，讓屏東不只是科技、太空產業的起點，更是屏東孩子夢想起飛地方。

屏東縣114學年度國中小退休、連任、調任及新任校長64位，名單如下：

1.退休校長11人：萬丹國中黃豊欽、長治國中送銘池、光春國中鍾冬玉、東隆國小曾新章、萬丹國小李岳林、東海國小戴國璋、土庫國小溫在成、興化國小林禎川、玉光國小王麗英、鹽埔國小林衍伸及仁愛國小賴玉雪，共11位。 2.國小連任校長18人：復興國小李嘉齡、高朗國小曾屏憶、東勢國小盧政吉、泰安國小林廣文、西勢國小謝俊明、竹田國小林秀玲、佳義國小黃善祺、同安國小蔡世弘、溪北國小蔡信東、楓港國小林育毅、山海國小楊瑞麟、墾丁國小許淑眞、滿州國小宋佩陵、永港國小李美秀、霧臺國小鍾祥憑、潮南國小蔡順清、恆春國小鄭鴻博、牡丹國小李嘉慶。 3. 國中調任校長3人：萬丹國中林容如、潮州國中張浩鳴、新埤國中孫訢益。 4. 國小調任校長21人：仁愛國小林群智、潮昇國小鄭慧華、佳冬國小陳俊毓、四林國小林進生、文樂國小林伯奇、彭厝國小郭宗烈、來義國小祝玉麟、北葉國小陳惠美、地磨兒國小高至誠、潮東國小黃大峰、萬丹國小郭忠憲、土庫國小林淑芳、鹽埔國小李禮錦、力里國小林志校、新園國小李宗鴻、港東國小蘇曉憶、光春國小李福明、東隆國小莊忠勳、白沙國小陳國民、萬隆國小吳明宗、天南國小田永成。 5.新任校長11人：高泰國中傅勤展、光春國中柯文成、長治國中李立群、玉光國小陳德宗、昌隆國小蔡錦豐、隘寮國小唐世勇、興化國小蔡文雄、田子國小黃如瑩、丹路國小高佩文、東海國小顏乾明、口社國小賴俊宏。

屏東縣政府教育處今舉行114學年度國中小校長交接典禮，萬丹國中校長黃豊欽（右）今年65歲屆齡退休，縣長周春米（左）感謝退休校長奉獻教育工作的辛勞，奠定學校發展的穩固基礎。記者劉星君／攝影 今年有11名校長退休，萬丹國中校長黃豊欽65歲屆齡退休，他從事教職逾40年，他念國小時曾遇教師守護生病孩子，點燃他從事教職火苗。在任時他激勵校內老師對協助學生伸出援手，匯聚力量，接納孩子們。記者劉星君／攝影

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