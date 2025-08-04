屏東國中小校長交接 周春米勉科技教育向下扎根

屏東縣國中小校長交接典禮今天登場，共11人退休、11人新任、24人調任。縣長周春米勉勵校長全力以赴，並強調，科技與太空產業布局屏東，盼向下扎根讓孩子夢想起飛。

114學年度屏東縣國中小校長交接典禮今天在縣府大禮堂舉行，依教育處資訊，退休校長國中3人、國小8人；連任國小校長18人；調任國中校長3人、國小校長21人；新任國中校長3人、國小校長8人，共64名校長。典禮中除頒贈退休校長紀念品，並完成新、卸任校長印信交接與宣誓儀式。

周春米表示，經遴選校長千錘百鍊，且有志於教育工作，縣府給校長唯一任務就是把學校辦好，同時也會做學校後盾。感謝退休校長奉獻他們人生最精華階段，也恭賀新任校長邁入人生另一個開始，並期勉調任、連任校長能運用辦學經驗，繼續發揮所長。

周春米表示，屏東推動高科技與太空2大產業與建設，在屏北地區，台積電半導體供應鏈將進駐屏東科學園區；在屏南地區，國家火箭發射場域今年3月確定落腳滿州鄉九棚，上個月旭海短期科研探空火箭發射場域才迎來首屆「台灣盃火箭競賽」。

周春米說，縣府推動科技人才教育向下扎根，攜手縣內公私立大專院校及高中職，啟動「屏東縣高科技產業人才培育計畫」，從課程發展、人才獎勵及師資培力3大面向厚植競爭力，也在國小與國中推廣科普教育，讓屏東不只是科技、太空產業起點，更是屏東孩子夢想起飛的地方。

擔任退休代表致詞的萬丹國中校長黃豊欽表示，就讀國小時曾遇到一名教師守護生病孩子，那樣的熱情令他感佩，點燃他從事教職火苗，至今從事教職工作超過40年。在任時他激勵校內老師對需要協助學生伸出援手，匯聚更多力量，才能接納更多不同天賦孩子。

教育處新聞稿表示，新任校長有11名，包含高泰國中校長傅勤展、光春國中校長柯文成、長治國中校長李立群、玉光國小校長陳德宗、昌隆國小校長蔡錦豐、隘寮國小校長唐世勇、興化國小校長蔡文雄、田子國小校長黃如瑩、丹路國小校長高佩文、東海國小校長顏乾明、口社國小校長賴俊宏。

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