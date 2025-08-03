彰化平和國小童聲征服東京 合唱團感動評審獲國際銀賞肯定

彰化市平和國小合唱團近日在2025東京國際合唱大賽兒童少年組中奪下銀賞，以兩首無伴奏歌曲及融合排灣族、泰雅族等傳統曲目的演出，深深感動評審，展現童聲魅力與文化深度。

這支由31人組成的團隊，在輔導主任林家羽的指導下踏上國際舞台。林家羽是今年獲選「杏壇芬芳獎」的教育者，2018年她成立低年級合唱團，挑戰年僅7、8歲，尚未識字的孩子練唱，如今孩子蛻變有的這次也站上國際舞台，讓她感動不已。

林家羽說，初期孩子童音雜亂無章、合聲困難，讓她幾度沮喪，她改用生活語彙教唱，搭配個別化教學與家長群組輔助練習，終於讓「毛毛蟲合唱團」從全縣最後一名一路蛻變，壯大為60人的合唱團，不僅能載歌載舞，還連續兩年獲彰化縣文化局邀請參與詩歌節演出。

出國比賽對學生與家長是一大挑戰，林家羽坦言，有些家庭因經濟壓力無法同行，但仍有16位家長自費陪同，熱血相挺成為團隊的強心針。比賽過程也有插曲，一名學生因舞台上未能完整呈現鳥叫聲而落淚自責，讓人動容。

比賽中的無伴奏演唱考驗極高，許多國際隊伍展現自我文化特色，平和合唱團也選唱原住民歌曲，找來原民老師指導，還有原住民姊妹幫忙製作傳統服飾，展現多元文化融合的美感。林家羽指出，以校內社團組成、資源有限的學生團隊能站上國際舞台，實屬不易。

林家羽擁有美國音樂雙碩士，卻選擇回小學服務。她曾歷任輔導組長、總務主任、教務主任等職務，深耕20年。她坦言過去只教課時曾因音樂課遭忽視感到委屈，但在行政崗位上學會謙卑，也更懂得如何統整資源、撰寫計畫爭取經費，為學生打造更好的環境。

林家羽用音樂為孩子們搭起夢想的橋樑，也一步步實現，她說，就算五音不全，只要願意練習，每個孩子都能自信高歌。 彰化市平和國小合唱團近日在2025東京國際合唱大賽兒童少年組中奪下銀賞，以兩首無伴奏歌曲及融合排灣族、泰雅族等傳統曲目獲得肯定。圖／平和國小提供 彰化市平和國小合唱團近日在2025東京國際合唱大賽兒童少年組中奪下銀賞，指導老師林家羽（中）是幕後推手之一。圖／平和國小提供

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