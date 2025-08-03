南市機器人教育有成被看見 日本學生來交流

日本Hippo Family Club慕名台南市機器人教育發展有成，10多名學生今來訪，由中華機器人科技教育學會培訓的國高中講師教學，指導設計投石機器人及安平小砲台，並讓他們了解台南的文化，透過機器人設計，進行一場有趣的台、日文化交流。

中華機器人科技教育學會理事姜丞傑說，Hippo Family Club分別來自日本福岡、大阪、東京的青少年，來台灣體驗家庭式生活、學習語言、由高雄代表杜佩珍聯繫中華機器人科技教育學會、希望能來學習機器人活動，學會秉持共享資源、無國界、也讓學會孩子們有這機會與日方孩子進行同儕交流，整個交流活動相當有趣，希望未來有更多的機會進行國際交流。

該學會秘書王雅鈴表示，每年台灣的孩子都會到日本加賀參加RoboRave國際機器人競賽，並與當地小學交流，這次是日本來到台灣。機器人是科技的結晶，更能夠跨越語言與文化的界限，成為溝通的橋樑，看到日本學生展現出對機器人的熱情與創意，也期待大家能透過這次機會，結識更多志同道合的朋友，共同探索機器人科技學習。

理事長也是玉秀雙語小學校長洪駿命提到，機器人課程對學會而言，是孩子學習的媒介、是課程學習的核心；透過機器人可以學習程式設計、複雜的機構設計、解決複雜的問題、持續創新、思考設計、培養孩子表達溝通、自我管理。這些學習在該學會的孩子學習過程已驗證，對孩子的學習有很大的助益，未來玉秀雙語小學也將落實發展。 日本Hippo Family Club慕名台南市機器人教育發展有成，10多名學生來訪與在地學生交流。記者鄭惠仁／翻攝

商品推薦