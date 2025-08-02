首創博物館探究課程 南一中董怡君獲師鐸獎

台南一中教師董怡君多年來投入藝術教育，首創博物館探究課程，鼓勵學生以藝術為橋梁，連結在地與世界，點亮一顆顆學習的心，獲得今年度師鐸獎。

教育部今天發布新聞稿，介紹國民及學前教育署所轄學校的8位師鐸獎得主。台南一中教師董怡君首創全國唯一的「博物館探究、參訪與實作」課程，結合人文、科技與藝術，帶領學生實地策展，培養文化理解與公共參與精神，並曾與台灣歷史博物館合作展出，榮獲107年教育部教學卓越金質獎。

除了創新課程，董怡君也秉持「有教無類」精神，無論特殊生、普通班、資優班，都以熱誠、愛心為學生量身打造教學內容，以基礎理論創作，讓學生化不可能為可能，造就奇蹟，展現「音樂不僅是藝術，更是愛與關懷的橋梁」的理念。

金門高中教師蘇詠晴在台灣本島長大，投入教職的第一站就是金門高中，從都市到離島一待18年。因看見偏鄉學生的迷惘與困境，主動帶領教師跨域共備，開創「金門學」素養課程，引導學生探索家鄉、認識自我，在實作展能中建立信心。

花蓮高商主任江曾為美秉持教育翻轉命運的信念，回到母校花商任教，27年來不斷導入資源、創新教學，以熱情與活力從事教育工作。她在學生、家長及同事眼裡就如超人一般，甘於承擔重責，幫助學生少走彎路，因為學生的笑容、同事的鼓勵及家長的支持，都是她堅持的動力。

教育部於7月公布民國114年度師鐸獎名單，共有72位教師獲得教育界最高殊榮，預計9月18日在台北正式表揚。

商品推薦