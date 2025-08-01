快訊

中職／19596人！兄弟黃潮襲來 創大巨蛋周五最高票房

聽新聞
0:00 / 0:00

中小學第7堂排活動課 基層反彈

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

教育部今年四月發文地方政府，指求學階段課業可能導致學生活動量減少，建議中小學第七節課可安排體育、綜合活動、藝術、生活課程等活動性質課程，不過基層教師反彈，質疑現況教師荒嚴重，課表都快排不出來了，教育部此時又空降「夢想中的最後一節課」，不僅加重教師負擔，恐也導致學生過度學科疲勞。

對此，教育部強調，第七節課程為鼓勵性質，並無強制要求，且有提供額外獎勵金給縣市政府。不過學校端直言，只要祭出補助款，地方政府就可能為了爭取款項而對學校施加壓力。

根據教育部函文指出，此舉是盼於高強度的學習間，讓學生獲得身心調節，建議各校六成以上普通班，將全日課程最後一節，安排體育、藝術領域、生活課程，或社團、自主學習等彈性課程。

全教總理事長侯俊良表示，地方政府基於經費或爭取績效，勢必會將指標視為必要完成項目，然而公立中小學是依各校師資結構、課程節數、場地運用等排課，第七節硬性要求活動課程，勢必會干擾學校排課自主，也會影響學生學習權益。

代理教師工會理事長黃湘仙也說，新進教師招不到、代理教師流動率高，課表都快排不出來，教育部函文已引發教學現場怒火。

新北市新莊國小校長張信務表示，課表安排上多是以穿插方式進行綜合領域等活動課，若要讓多數班級集中在第七節上社團、體育等課，沒有這麼多相關課程師資，「第七節實施同樣的課程，真的會有困難。」

教育部表示，四月已行文地方政府說明政策屬鼓勵推動，由學校依教學量能與師資條件彈性調整，各縣市依實施學校比例可獲五十萬至八百萬不等補助，用以支應社團活動、授課鐘點等所需。

教育部 補助款 全教總

延伸閱讀

台師大解聘女足教練周台英 教部證實「已收函報」儘速審議

中小學第七節安排活動課程 教育部：非強制僅鼓勵推行

影／教育部拍板！竹北高中今起正式為陽明交大附中

教育部人工智慧學程聯盟 課程僅四至六成學生修畢

相關新聞

博士校長黃國峰提前退休當禮儀師 「母校有難」 今返建臺接教務主任

新學年今天開始，私立建臺高中先前發生大學分科測驗集體報錯考科的風波，學校名聲受重創，目前董事長會、校方正努力弭平中，曾任...

中小學第7堂排活動課 基層反彈

教育部今年四月發文地方政府，指求學階段課業可能導致學生活動量減少，建議中小學第七節課可安排體育、綜合活動、藝術、生活課程...

苗栗縣中小學校長交接 縣長鍾東錦拋出增設「副校長」建言

苗栗縣114學年度縣立高中及國中小學校長連任、新卸任校長宣誓布達典禮今天上午9點在苗栗市啟文國小活動中心舉行，縣長鍾東錦...

基隆21位校長宣誓就職 當45年退休校長：堅持以孩子為優先

基隆市政府今舉行新舊任長交接布達，副市長邱佩琳代表市長謝國樑主持，共有21位校長宣誓就職，現場進行聘書與派令頒發及印信交...

私立興華中學新校長張家碩就任 帶領團隊打造前瞻與人文關懷校園

嘉義市私立興華中學昨天舉行新卸任校長交接，上午新校長張家碩就任，張家碩是112年度教育部表揚資深優良教師，投身教育逾30...

影／教育部拍板！竹北高中今起正式為陽明交大附中

教育部於7月23日正式核定，國立竹北高中將自今天起，正式改隸為「國立陽明交通大學附屬竹北高級中學」（簡稱陽明交大附中），...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。