中小學第7堂排活動課 基層反彈

教育部今年四月發文地方政府，指求學階段課業可能導致學生活動量減少，建議中小學第七節課可安排體育、綜合活動、藝術、生活課程等活動性質課程，不過基層教師反彈，質疑現況教師荒嚴重，課表都快排不出來了，教育部此時又空降「夢想中的最後一節課」，不僅加重教師負擔，恐也導致學生過度學科疲勞。

對此，教育部強調，第七節課程為鼓勵性質，並無強制要求，且有提供額外獎勵金給縣市政府。不過學校端直言，只要祭出補助款，地方政府就可能為了爭取款項而對學校施加壓力。

根據教育部函文指出，此舉是盼於高強度的學習間，讓學生獲得身心調節，建議各校六成以上普通班，將全日課程最後一節，安排體育、藝術領域、生活課程，或社團、自主學習等彈性課程。

全教總理事長侯俊良表示，地方政府基於經費或爭取績效，勢必會將指標視為必要完成項目，然而公立中小學是依各校師資結構、課程節數、場地運用等排課，第七節硬性要求活動課程，勢必會干擾學校排課自主，也會影響學生學習權益。

代理教師工會理事長黃湘仙也說，新進教師招不到、代理教師流動率高，課表都快排不出來，教育部函文已引發教學現場怒火。

新北市新莊國小校長張信務表示，課表安排上多是以穿插方式進行綜合領域等活動課，若要讓多數班級集中在第七節上社團、體育等課，沒有這麼多相關課程師資，「第七節實施同樣的課程，真的會有困難。」

教育部表示，四月已行文地方政府說明政策屬鼓勵推動，由學校依教學量能與師資條件彈性調整，各縣市依實施學校比例可獲五十萬至八百萬不等補助，用以支應社團活動、授課鐘點等所需。

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