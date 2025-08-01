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苗栗縣中小學校長交接 縣長鍾東錦拋出增設「副校長」建言

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣114學年度縣立高中及國中小校長連任、新卸任校長宣誓布達典禮今天在苗栗市啟文國小舉行，縣長鍾東錦主持交接儀式，並提出中小學增設副校長的議題。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣114學年度縣立高中及國中小校長連任、新卸任校長宣誓布達典禮今天在苗栗市啟文國小舉行，縣長鍾東錦主持交接儀式，並提出中小學增設副校長的議題。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣114學年度縣立高中及國中小學校長連任、新卸任校長宣誓布達典禮今天上午9點在苗栗市啟文國小活動中心舉行，縣長鍾東錦主持交接儀式，他感謝退休校長對苗栗教育的貢獻，也期望連任與新任校長以學生為中心，結合趨勢與創新教學，持續提升教育品質。他同時也拋出中小學增設「副校長」的建言，盼教育部能支持。

縣府教育處表示，114學年度連任及新任校長共31人，其中有8校校長連任及續任，23所學校校長異動或新任。參與交接的校長都依「苗栗縣縣立高級中等學校及國民中小學校長遴選自治條例」，經遴選程序後由縣長遴聘。今天的典禮也致贈7名退休校長紀念品及退休紀念獎牌，表達對退休校長多年奉獻的肯定與感謝，也象徵教育接力的不斷延續。

鍾東錦表示，教育是百年大計，校長是學校的靈魂人物，不僅肩負領導學校行政的重責，更是推動教育改革與學生品格養成的關鍵，感謝幾位退休校長多年的辛勞與奉獻，為苗栗教育奠定穩固基礎；同時也要鼓勵連任與新任校長持續發揮專業領導力，秉持以學生為本的精神，帶領學校團隊結合趨勢、創新教學，精進苗栗優質的教育品質。

7名退休校長分別是頭份國中鍾萬煋、頭屋國中吳忠道、通霄國中羅士侃；南庄國小日智衡、斗煥國小許碧雲、豐林國小曾慶寧、文峰國小徐淑惠。

校長連任、續任8人分別是三義高中李萬源、明仁國中湯慧敏、造橋國中林孟君、大西國中洪毓澤、城中國小徐永鑫、烏眉國小王克誠、坪頂國小游惠茹、海口國小涂秋英。

新任校長23人分別是頭屋國中林煜騰、通霄國中彭永青、南河國小趙文德、西湖國小彭慧婷、啟明國小吳明志、新埔國小謝孫良、永興國小黃秀英、文峰國小徐臻輝、南庄國小楊家銘、后庄國小饒世妙、斗煥國小林緯志、六合國小劉敏珍、大埔國小盧盈智、五湖國小吳素玲、獅潭國小林國正、圳頭國小王慶華、頭份國中徐仁斌、獅潭國中王志慧、南和國中陳建志、豐林國小謝政達、南埔國小涂裕彩、大南國小吳金峰、汶水國小陳若蘭。

教育處表示，教育部依法規同意高中達到一定的班級數可設副校長，縣府也配合訂定自治條例，高中可在秘書或副校長的職務「二擇一」，目前苗栗僅縣立苑裡高中設有副校長，但也因此未設秘書。實務上，高中校長如出缺，通常會由教務主任代理校長。

苗栗縣114學年度縣立高中及國中小學校長連任、新卸任校長宣誓布達典禮今天上午在苗栗市啟文國小活動中心舉行，縣長鍾東錦主持交接儀式。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣114學年度縣立高中及國中小學校長連任、新卸任校長宣誓布達典禮今天上午在苗栗市啟文國小活動中心舉行，縣長鍾東錦主持交接儀式。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣114學年度縣立高中及國中小校長連任、新卸任校長宣誓布達典禮今天在苗栗市啟文國小舉行，７名退休校長也到場領取紀念獎牌及紀念品，縣長鍾東錦感謝退休校長的貢獻。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣114學年度縣立高中及國中小校長連任、新卸任校長宣誓布達典禮今天在苗栗市啟文國小舉行，７名退休校長也到場領取紀念獎牌及紀念品，縣長鍾東錦感謝退休校長的貢獻。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣114學年度縣立高中及國中小校長連任、新卸任校長宣誓布達典禮今天在苗栗市啟文國小舉行。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣114學年度縣立高中及國中小校長連任、新卸任校長宣誓布達典禮今天在苗栗市啟文國小舉行。圖／苗栗縣政府提供

小學 鍾東錦 苗栗縣 校長遴選

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