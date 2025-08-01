博士校長黃國峰提前退休當禮儀師 「母校有難」 今返建臺接教務主任

新學年今天開始，私立建臺高中先前發生大學分科測驗集體報錯考科的風波，學校名聲受重創，目前董事長會、校方正努力弭平中，曾任3所國立高中職校長的黃國峰擁有博士學位，今天起返回母校接教務主任，他強調「母校有難」他無法坐視，願為恢復學校的榮光挑起重擔。

57歲的黃國峰曾在竹南高中、苗栗高中、苗栗高商共擔任13年校長，因長子就讀南華大學生死學科系，他為陪伴兒子從事禮儀業，因此3年前從苗商校長任內提前退休，到後龍福祿壽生命園區任職兩年，取得實務經驗並考取禮儀師證照，去年受邀到仁德醫專擔任生命關懷事業科的專任助理教授及副主任，今年校方又續聘，但母校建臺中學爆出風波，原有教務主任7月底離職，但校方一直找不到人接棒，代理校長請他回校幫忙，他毅然放棄仁德的續聘邀請，選擇回母校任職。

黃國峰說，他在建臺中學國中部讀了3年書，考上台北成功高中，大學念中山電機系，畢業後在產業界服務幾年，母校希望他回校任教，他很幸運在民國84年可以靠修教育學分擔任教職的最後一年取得教師資格，回到建臺任教，在高職部電子科當了8年老師，其中3年也兼任註冊組長，當年建臺有高中部、國中部、高職部及補校，也是學校發展的鼎盛時期。

後來他到與建臺毗鄰的苗栗高商任職6年，其中1年當訓育組長，另外5年任職教務主任，這段期間考取高中校長資格，先後在國立竹南高中、苗栗高中、苗栗高商任職校長，他岳父經營禮儀社，兒子從小耳濡目染，不會排斥這個行業，讀大學特別選擇就讀南華大學生死學系，現在也經營禮儀社。

黃國峰說，他是建臺培育的學生，如果沒有母校栽培，不會有現在的人生，且教職從建臺開始，從學生到老師，人生的青春歲月與母校緊密連結，從事生命事業後，更看淡了生死，見到母校發生大學分科測驗的風波，且老師一波波離開，如果最後淪落到退場，會是他終生遺憾，因此義無反顧返校接下教務主任，建臺有輝煌的教育表現，迄今縣內也只有建臺有應屆考生考上台大醫科，且是多次。他回校後即使未來無法扭轉，但畢竟盡力了。

他在竹南高中校長任內，十多歲的老校狗「小花」過世成為全國版頭條新聞，當年他帶著小花到新竹的寵物殯儀館火化，校園一角也有小花的墓地，讓學生深刻感受生命教育。

黃國峰還有個特殊習慣，每年農曆春節他都會在校內繪製油畫，可說是無師自通的美術家。 國立苗栗高中校長黃國峰「無師自通」創作油畫，校長室也成了畫室。記者胡蓬生／攝影 黃國峰「無師自通」創作油畫，每年春節作畫，校長室彷彿成了藝術家工作室。報合報資料照／記者胡蓬生攝影 曾任3所國立高中職校長的黃國峰擁有博士及兩個碩士學位，今天起返回母校接教務主任，在校訓「刻苦耐勞」前留影，他強調「母校有難」，他無法坐視，願為恢復學校的榮光挑起重擔。記者胡蓬生／攝影 曾任3所國立高中職校長的黃國峰擁有博士及兩個碩士學位，今天起返回母校接教務主任，他強調「母校有難」，他無法坐視，願為恢復學校的榮光挑起重擔。記者胡蓬生／攝影

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