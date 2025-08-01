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基隆21位校長宣誓就職 當45年退休校長：堅持以孩子為優先

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市政府今舉行新舊任長交接布達，副市長邱佩琳代表市長謝國樑主持，共有21位校長宣誓就職。記者游明煌／攝影
基隆市政府今舉行新舊任長交接布達，副市長邱佩琳代表市長謝國樑主持，共有21位校長宣誓就職。記者游明煌／攝影

基隆市政府今舉行新舊任校長交接布達，副市長邱佩琳代表市長謝國樑主持，共有21位校長宣誓就職，現場進行聘書與派令頒發及印信交接儀式。退休校長蕭玉盞服務長達45年，致力本土教育與在地課程推動，榮獲多項教育部獎項，她說以孩子為優先是她一路以來的堅持。

邱佩琳致詞說，憶及自己出身教育家庭，外公與父親邱創煥皆曾擔任校長與主任，對校園充滿深厚情感。她期勉校長們發揮所長，深耕學校特色，推動品格教育與多元發展，讓學校成為孩子快樂學習、師生共同成長、家庭安心託付的地方；市府與教育處也會是最堅強的後盾，持續支持各項教學資源與環境改善。

114學年度共有21位校長接聘，其中2位為新任校長，分別是安樂國小陳建豪、成功國小洪毓琄；13位連任校長分別為八斗高中許文璋、碇內國中張雁婷、武崙國中陳政暉、南榮國中尤四維、建德國小胡宗光、信義國小潘志煌、五堵國小李健銘、碇內國小黃正昆、中和國小賴麗雯、德和國小賴鴻吳、暖暖國小彭雪峯、仙洞國小江照男及中華國小詹麗娟；另有6位轉任校長，包括深美國小楊金芳、正濱國小陳怡君、深澳國小陳建文、堵南國小苗其志、華興國小莊智森及尚仁國小胡智強。

退休校長蕭玉盞與王佩蘭對教育貢獻多年分享經驗。蕭玉盞說，她服務長達45年，致力本土教育與在地課程推動，榮獲多項教育部獎項，並以創新理念打造雙語與特色課程，學習扶助評鑑更獲全市優等第一。

王佩蘭長期投身英語與雙語教育，曾擔任英語文輔導團及教育資源中心召集人13年，並榮獲112年資深優良教師獎，對基隆市語言教育貢獻深遠。

邱佩琳期盼所有校長能成為推動基隆教育轉型的關鍵力量，市府將持續挹注資源、優化教學環境，讓「有愛的城市」從教育出發。

基隆市政府今舉行新舊任長交接布達，副市長邱佩琳代表市長謝國樑主持，共有21位校長宣誓就職。記者游明煌／攝影
基隆市政府今舉行新舊任長交接布達，副市長邱佩琳代表市長謝國樑主持，共有21位校長宣誓就職。記者游明煌／攝影
基隆市政府今舉行新舊任長交接布達，副市長邱佩琳代表市長謝國樑主持，共有21位校長宣誓就職。記者游明煌／攝影
基隆市政府今舉行新舊任長交接布達，副市長邱佩琳代表市長謝國樑主持，共有21位校長宣誓就職。記者游明煌／攝影

基隆 英語 邱佩琳

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