私立興華中學新校長張家碩就任 帶領團隊打造前瞻與人文關懷校園

嘉義市私立興華中學昨天舉行新卸任校長交接，上午新校長張家碩就任，張家碩是112年度教育部表揚資深優良教師，投身教育逾30年，長年致力品格與學力並重教育實踐，對教育現場深刻理解與熱忱，為興華注入嶄新能量。

興華董事長王崇旭、家長會長廖健傑、校友會理事長林明星等來賓，祝賀張家碩就任，面對生成式人工智慧推動的「人機協作時代」，張家碩提出「五好心校園」理念：「存好心、說好話、學好樣、做好事、讀好書」，強調以品德為核心，培育具AI素養與倫理判斷力的現代青年。

興華中學將以「績效學習、健康成長」為發展目標，深化語文與資訊教育，推動「一證多照」制度，期許學生畢業前具備語言實力與多張專業證照。面對國際挑戰基礎，更是與AI共學、共創的起點。

張家碩強調，各學部將依其特性發展。高中部將以扎實學術訓練與國際交流為雙主軸，培養學生在AI輔助下批判思考與責任運用能力，透過與日本興南中學、德島大學合作，拓展跨文化理解與多元學習視野。

高職強化專業技能結合AI應用，資料處理科透過強化資訊教學、推動證照制度，奠定AI時代的實務基礎，與日方科技企業Goovenauts展開合作洽談；餐飲與觀光科融入AI服務與管理流程，對職人精神與人際互動價值堅持。

國中部是興華教育體系重要根基，透過六年一貫學習與國際合作升學班，讓學生在國際化與數位浪潮中穩健成長。張家碩強調，AI時代教育不應只是追求技術效率，更要兼顧人文精神與教學情感。

張家碩、馬尼拉大學教育學碩士，曾任嘉縣新港國中、嘉新國中校長、嘉大、稻江及吳鳳科大等校講師等經歷。

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