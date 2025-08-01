影／教育部拍板！竹北高中今起正式為陽明交大附中

教育部於7月23日正式核定，國立竹北高中將自今天起，正式改隸為「國立陽明交通大學附屬竹北高級中學」（簡稱陽明交大附中），校方今天表示，預計9月將迎來改隸後首屆新生。

校長陳瑞榮表示，竹北高中自創校以來，一直秉持務實創新精神，提供學生優質學習環境。此次改隸是榮耀也是責任，附中將在陽明交大的支持下，延續學校優良傳統，並開展更多元的教育實驗與課程創新，讓學生在地扎根、放眼世界。

陽明交大校長林奇宏表示，陽明交大長期致力於實踐大學社會責任，改隸開啟高中與大學資源整合的新局，也是因應大新竹產業與人口變遷需求，回應地方期待、深化人才培育鏈結的重要一步。陽明交大長期承諾，將全力支持附中發展，導入大學的研究資源、跨域課程與國際視野，培養具備創新能力與人文關懷的未來人才。

陽明交大擁有醫學、理工、人文社科等領域的強項優勢，是附中發展特色課程，提供教師專業發展進修與數位轉型最強大的後盾。改隸後的陽明交大附中，將以「跨域、創新、國際」為核心發展方向，積極推動多項特色課程，包括雙語教學、STEM/STEAM素養發展及國際移動力培養，實踐以問題解決為導向的教學模式，提升學生跨領域整合與團隊合作能力。

陽明交大附中獲准改隸，不僅是單一學校的里程碑。未來更可以在大學系統內創建「附中系統」的策略聯盟，交流孕育前瞻課程、辦理校際競賽等，這些創新實驗成果，將成為典範推廣至全國高中。 今日舉行的「附中啟航、竹塹飛揚」陽明交大附中敲鑼啟用儀式。圖／學校提供 國立竹北高中將自今天起，正式改隸為「國立陽明交通大學附屬竹北高級中學」，預計9月將迎來改隸後首屆新生。圖／學校提供

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