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北市鮮奶週報納設籍學齡童 8/18起申請數位卡證

中央社／ 台北1日電

北市教育局宣布，補助國小以下學童每週1瓶乳品或豆漿的「鮮奶週報」，擴大適用對象，設籍但未就讀北市學校的約3.3萬名學齡兒童，8月18日起可申請數位卡證，9月起兌領。

台北市教育局今天發布新聞稿表示，新1期鮮奶週報將在9月1日展開，除原先具台北市學籍的公私立國小及幼兒園學童外，設籍但不具台北市學籍的2至12歲學齡兒童也納入補助對象。

教育局說明，新增符合資格者須辦理數位卡證，以至4大超商及全聯、美廉社兌領，辦理方式分為「台北服務通」網站線上申請與各區公所臨櫃申請2種，分別在8月18日與8月25日開跑。

教育局表示，鮮奶週報政策自4月上路以來，每週平均超過12萬名學童參與兌換，更有4萬名學童週週領取，此次擴大補助對象後，全市受惠學童將達到20.8萬人。

北市 鮮奶 教育局

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