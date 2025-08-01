創校逾60年...同濟中學熄燈走入歷史 積欠教師千萬薪資待追討
創校逾1甲子的嘉義縣私立同濟中學，在少子化衝擊下無力轉型，去年停止招生，昨天熄燈走入歷史。6月初，學校舉行最後1屆、僅8名高三學生畢業典禮後，完成教學任務，今起校長及5位教師留守辦理退場校產清算作業，同濟中學退場，為地方教育史添上感傷記憶，也凸顯少子化下私校經營的艱難現實。
同濟中學成立於1961年，曾是嘉義縣大林鎮的指標性學校，全盛時期學生人數破千，畢業校友遍布各界。近年因招生困難，2022年國中部新生人數僅個位數，校方遂於2023學年度申請轉型社區高中，但收效有限，最終仍走上退場命運。
6月2日，學校送走最後8名高三學生，舉行「末代畢業典禮」，氣氛溫馨感人。校方不邀外賓、不發邀請函，只由校長高作屏、5名教師及學生家長參與，簡單莊嚴地為畢業生頒發縣長獎等獎項。8名學生全數升讀理想大學，為學校畫下溫馨句點。
然而，校方仍留下未清償財務爛帳。高作屏表示，目前學校尚積欠19位教師超過千萬元薪資，教育部將啟動退場基金墊付，建議循法律途徑向原董事會追討。高作屏表示，將邀教師會同律師商討法律行動，維護權益。
今起校長高作屏與5位留守教師續留校園辦理校產清算事宜。校方表示，校地屬大林鎮公所所有，後續將依法歸還，財產處理單純。歡迎校友校產清算期間返校看看母校及師長。
有董事甚至為維持學校營運，賣屋捐款。校長去年曾對外發表公開信，獲部分教育團體捐助度過財務危機，但終究難敵結構性困境。校友們感嘆少子化與政策不周全，是導致私校退場的長期結構問題，非一朝一夕所致。同濟中學熄燈，不僅代表1所學校落幕，也象徵台灣中小型私校少子化浪潮中艱難求生的縮影。
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