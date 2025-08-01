快訊

對等關稅進入倒數計時 白宮：尚未獲通知的國家 今晚午夜前公布

聽新聞
0:00 / 0:00

竹北實驗高中U-School過關 4U教育為目標 下學年度招生

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
新竹縣竹北實驗高中校舍7月16日動工，28月又通過U-School實驗教育計畫審議。圖／新竹縣政府提供
新竹縣竹北實驗高中校舍7月16日動工，28月又通過U-School實驗教育計畫審議。圖／新竹縣政府提供

新竹縣推動竹北實驗高中U-School實驗教育計畫，最近通過新竹縣學校型態實驗教育審議會審議，委員期許學校能以學生為中心，尊重學生多元智能，縣府將致力落實，讓學校培養學生國際視野及跨域創新成為日常，家長也能多一種教育選擇。

新竹縣高中五方案中新設公辦公營實驗教育學校竹北實驗高中，今年7月16日校舍動工，預計下學年度招生，新竹縣學校型態實驗教育審議會7月28日審議通過U-School實驗教育計畫，縣長楊文科強調工程及實驗教育課程等各方面持續推進，竹縣高中用心辦學有目共睹。

U-School設校主軸，以4U-Universal（全球視野）、Unite（跨域共創）、Unbound（無界學習），及Unlock your Potential（發為潛能）為學校教育目標，審查委員期許學校能以學生為中心，尊重學生多元智能，妥善規畫課程、教學、教材、教法或評量等各面向，引導學生適性學習，及促進多元教育發展。

縣府教育局長楊郡慈表示，竹北實驗高中的設立，除了期能吸引在地優秀學子選讀，讓家長也能有多一種教育選擇，實驗高中的教育理念，讓國際視野及跨域創新，成為學生的日常，並激發學生無限潛能，在實驗教育計畫審議通過後，將依照程序報請國教署核定，並將於核定後，著手進行後續實驗教育高中設校作業。

延伸閱讀

竹北實驗高中設校 U-School計畫通過審議

8月起竹北市25處停車場 過夜10小時只要100元

竹北天坑建案13樓變32樓！ 監院批重大違失 新竹縣府回應了

申請地籍謄本免奔波 竹縣竹北地政事務所關西工作站啟用

相關新聞

竹北實驗高中U-School過關 4U教育為目標 下學年度招生

新竹縣推動竹北實驗高中U-School實驗教育計畫，最近通過新竹縣學校型態實驗教育審議會審議，委員期許學校能以學生為中心...

北市編「AI素養教材」 教學生分辨界線勿觸法

AI科技興起，北市率先全國發布全學層「AI素養教材」，內容包含生成式AI真偽辨別等，提供教師運用。明德國中教師陳妤蓁分享...

宏仁高中校長交接 新校長嘉大實驗教育研究中心主任吳芝儀

天主教嘉義教區創辦的宏仁高中，上午舉行新卸任校長交接典禮，由兼宏仁董事長的主教浦英雄主持，卸任校長許耀文任職2年多，交棒...

單手能用！鍵盤、滑鼠、麥克風三合一 啟英高中學生科學展獲全國第一

18歲的啟英高中資訊科學生許安瑜天生左手有障礙，她同學林魯林、王可安發現她僅能單手輪流操作鍵盤與滑鼠，十分不便，於是用了...

95位生力軍加入 台東國中小校長暨園長布達

台東縣114學年度國中、小學校、幼兒園長布達暨交接典禮，今在縣府大禮堂舉行，縣長饒慶鈴為39位新任校長及園長頒發聘書。她...

彰化縣38位中小學校長今交接 10位校長榮退

彰化縣長王惠美今天在彰化藝術高中主持中小學校長交接典禮，計有新任及調任國中小38校校長交接，10位校長即將退休，王惠美期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。