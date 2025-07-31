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宏仁高中校長交接 新校長嘉大實驗教育研究中心主任吳芝儀

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
天主教嘉義教區創辦的宏仁高中，上午舉行新卸任校長交接典禮，由兼宏仁董事長主教浦英雄（中）主持，卸任校長許耀文（右）任職2年多，交棒新校長、嘉大實驗教育研究中心主任吳芝儀教授（左）。圖／宏仁高中提供
天主教嘉義教區創辦的宏仁高中，上午舉行新卸任校長交接典禮，由兼宏仁董事長主教浦英雄（中）主持，卸任校長許耀文（右）任職2年多，交棒新校長、嘉大實驗教育研究中心主任吳芝儀教授（左）。圖／宏仁高中提供

天主教嘉義教區創辦的宏仁高中，上午舉行新卸任校長交接典禮，由兼宏仁董事長的主教浦英雄主持，卸任校長許耀文任職2年多，交棒新校長、嘉大實驗教育研究中心主任吳芝儀教授，將帶領教師團隊組跨領域共備社群，優化課程活化教學，建立優勢本位正向學校氛圍，為學生搭建增能展才舞台。

浦英雄主持交接暨就職典禮，授證從嘉大借調的新校長吳芝儀，承擔起第十任校長重任，宣誓宏仁堅定立足嘉市永續經營，再創60年榮光的決心。

留英博士吳芝儀教授，參與推動嘉市實驗教育，3年前與大業國中校長陳明君合力轉型大業實中，帶領綜合、國文和社會領域師長組共備社群，以現象本位主題式創新教學模式，完成3個年段生活實踐課程，引導學生從各類體驗活動省思與切身生活學習多元化議題，藉實踐行動開展自主管理、社會參與及問題解決等核心素養，學生在學習慶典展現綜合表現水準，獲家長和社區肯定。近期指導研究生在大業實中，開發出社會情緒學習桌遊活動和暑期營隊課程，陶冶情緒和人際智商，受到學生喜歡和師長好評。

吳芝儀基於將創新教育理念向上延續到高中教育階段，向下奠基扎根決心，不畏懼私校面對少子化議題經營困難嚴峻挑戰，勇敢承擔宏仁校長。

吳芝儀說，未來將和嘉大、中正大學、雲科大、崇仁護專等大學校院，建立策略聯盟夥伴關係，引進雙語教學、國際教育、AI科技教育、生物醫學、藝術人文及STEAM跨域整合等創新教育資源，帶領教師團隊組跨領域共備社群，優化課程活化教學，建立優勢本位正向學校氛圍，為學生搭建增能展才舞台，培育具備「健康活力」，能「肯定自我」、「尊重關懷」、「創新卓越」、「熱愛生命」與萬物「和諧共生」好青年

宏仁高中前身是宏仁女中，1966年成立，近60年培育無數優秀菁英人才，市長黃敏惠是傑出校友，2019年招收男生，2023年8月1日起更名為宏仁高中，弘揚天主教全人教育理念造福莘莘學子，近年雖面臨少子化威脅生員減少，但師長仍全力以赴照顧好每位學生，今年高中畢業生8成以上錄取國立大學或理想校系，辦學績效佳。

天主教嘉義教區創辦的宏仁高中，上午舉行新卸任校長交接典禮，由兼宏仁董事長主教浦英雄主持，卸任校長許耀文交棒新校長吳芝儀，典禮結束與來賓合照。圖／宏仁高中提供
天主教嘉義教區創辦的宏仁高中，上午舉行新卸任校長交接典禮，由兼宏仁董事長主教浦英雄主持，卸任校長許耀文交棒新校長吳芝儀，典禮結束與來賓合照。圖／宏仁高中提供

嘉大 教師 嘉義 青年 少子化

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