竹北實驗高中設校 U-School計畫通過審議

竹縣府今天表示，竹北實驗高中預計115學年度招生，籌備處提U-School實驗教育計畫，近日獲審議會通過，將依照程序報請國教署核定，核定後即可展開後續設校作業。

新竹縣政府今天發布新聞資料指出，竹北實驗高中為竹縣新設立的公辦公營實驗教育學校，以U-School為設校主軸，並以4U，包括：Universal（全球視野）、Unite（跨域共創）、Unbound（無界學習）以及Unlock your Potential（發揮潛能）為學校教育目標。

縣府表示，教育局提出U-School實驗教育計畫，在新竹縣學校型態實驗教育審議會中，審查委員期許學校能以學生為中心，尊重學生多元智能，盼引導學生適性學習及促進多元教育發展。

縣府指出，此計畫於審議會中，決議是以實驗教育計畫修正後通過，後續將依照程序報請國教署核定，核定後即可展開後續設校作業。

竹縣府表示，竹北實驗高中已進行動土，工程將興建地下1層、地上5層的大樓，包含10間專科、12間一般教室及6間行政辦公室等，全校招收額滿為12班240人，預計115年完工，擬115學年度開始招生。

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