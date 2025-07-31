單手能用！鍵盤、滑鼠、麥克風三合一 啟英高中學生科學展獲全國第一

18歲的啟英高中資訊科學生許安瑜天生左手有障礙，她同學林魯林、王可安發現她僅能單手輪流操作鍵盤與滑鼠，十分不便，於是用了1年時間，寫程式並將104個鍵盤簡化為50個鍵盤，將鍵盤及滑鼠還有麥克風合為一體，打造專為肢體障礙人士及需單手操作者打造的一體化成品，獲第65屆全國中小學科學展覽會電腦與資訊學科「大會獎」全國第一名，同時榮獲「聯發科技創造無限可能獎」優等獎肯定。

許安瑜由於先天肢體障礙，僅能以右手操作電腦，傳統鍵盤與滑鼠分離設計使操作效率低落，也造成長時間使用的不便與疲勞。資訊科林魯林及王可安團隊深入研究後發現，市面上缺乏適合單手操作者的整合型科技產品，遂著手開發一款結合鍵盤與滑鼠功能、專為肢體障礙者與單手使用者設計的一體化裝置，大幅提升使用者的便利性與操作效率。

林魯林說，手部肢體若有障礙，無法像一般人雙手並用打字及用滑鼠，左右切換在使用上相當不便，且鍵盤跨距大無法單手操作，更別說玩電腦遊戲，需要雙手並用，因此以此為發想設計符合單手習慣使用的鍵盤與滑鼠的整合設計研究。

林魯林表示，研究歷時1年多，且修正過3個版本，最困難的在於要自己寫程式及設計電路板，加上所有的鍵盤按鍵都需要重新設計，為了符合單手使用，將104個鍵盤簡化為50個鍵盤，且未捨棄任何功能，二代跟三代更符合單手使用習慣且整個鍵盤也就是滑鼠，並增加麥克風等設備，讓打遊戲及語音輸入更方便。

「起初也不看好學生」，資訊科主任連素玲說，因為市面上厲害的鍵盤已經很多難超越，第一代鍵盤與市面差異不大，因此告知學生可以結合其他功能，學生努力開發將滑鼠及鍵盤結合，學生各司其職，林魯林負責寫程式、王可安寫企畫書及許安於親身測試逐步修正，備教授看到他們不斷從錯誤中學習並成功獲獎，也替學生感到驕傲。

主辦單位國立台灣科學教育館指出，本屆科展參賽件數高達1萬122件，經過層層篩選，僅有442件作品晉級全國總決賽，入選率僅約4%，競爭極為激烈。評審總召李文獻表示，今年作品整體品質優異，展現參賽學生豐富的創意與紮實的研究能力，而唯有在實驗紀錄與原創性上同樣出色的作品，才能獲得最終肯定。 啟英高中學生寫程式並將104個鍵盤簡化為50個鍵盤，且未捨棄任何功能，並將鍵盤及滑鼠還有麥克風一體成型，打造專為肢體障礙人士及需單手操作者打造的一體化成品。記者翁唯真／攝影 啟英高中學生將104個鍵盤簡化為50個鍵盤，且未捨棄任何功能，並將鍵盤及滑鼠還有麥克風一體成型，打造專為肢體障礙人士及需單手操作者打造的一體化成品。記者翁唯真／攝影 啟英高中學生歷時1年時間，小組寫程式並將104個鍵盤簡化為50個鍵盤，將鍵盤及滑鼠還有麥克風一體成型，打造專為肢體障礙人士及需單手操作者打造的一體化成品。記者翁唯真／攝影 啟英高中學生歷時1年時間，將鍵盤及滑鼠還有麥克風一體成型，打造專為肢體障礙人士及需單手操作者打造的一體化成品。記者翁唯真／攝影

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