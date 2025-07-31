95位生力軍加入 台東國中小校長暨園長布達

台東縣114學年度國中、小學校、幼兒園長布達暨交接典禮，今在縣府大禮堂舉行，縣長饒慶鈴為39位新任校長及園長頒發聘書。她表示，為滿足學校多元需求，縣府今年度教師聯合甄選涵蓋多類教學領域，共有95位生力軍加入，為教育注入新活力。

饒慶鈴表示，為紓解偏遠地區學校代理教師人數過多、教師流動率偏高等問題，縣府今年度辦理國中小及幼兒園教師甄選，共新進95名教師，期盼藉此提升教學的穩定性與整體品質；縣府持續補充教學人力，以滿足學校多元需求，也希望吸引更多優秀師資投入教學，強化教育量能。

交接典禮首先由饒慶鈴佈達寶桑國中校長楊明政等39位新任國中小學校長及園長派令，並一一頒發聘書，隨後進行宣誓儀式，接著進行印信交接，由縣府財經處副處長葉正鶴擔任監交，教育處長蔡美瑤及各國中小校長、教職員、新任校長家眷在場觀禮。

蔡美瑤說明，今年度辦理教師聯合甄選涵蓋多類教學領域，國小部分包括一般教師、原住民實驗教育學校（阿美族、排灣族）一般教師、資訊專長教師、自然專長及特殊教育教師等；國中則包括國文科、理化科、童軍科、本土語文（東排灣語）及專任輔導教師等，幼兒園包括一般教師及特殊教育身心障礙類科教師。

新科新生幼兒園長陳家賢表示，面對國內不時發生幼兒園虐童及霸凌案件，他上任後第一個問題就是注重老師的專業成長，讓老師對安全及友善校園的教育環境知識要了解，再來對於家長方面也要跟做一個很專業的溝通。另現在老師的壓力非常大，他會更關注老師的心理的成長。 新科新生幼兒園長陳家賢，他表示上任後第一個問題就是注重老師的專業成長。記者尤聰光／攝影 台東縣114學年度國中、小學校、幼兒園長布達暨交接典禮，今在縣府大禮堂舉行，縣長饒慶鈴為39位新任校長及園長頒發聘書。記者尤聰光／攝影

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