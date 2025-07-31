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彰化縣38位中小學校長今交接 10位校長榮退

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣今天在彰化藝術高中舉辦中小學校長交接典禮，計有新任及調任國中小38校校長交接，10位校長即將退休。記者劉明岩／攝影
彰化縣今天在彰化藝術高中舉辦中小學校長交接典禮，計有新任及調任國中小38校校長交接，10位校長即將退休。記者劉明岩／攝影

彰化縣長王惠美今天在彰化藝術高中主持中小學校長交接典禮，計有新任及調任國中小38校校長交接，10位校長即將退休，王惠美期勉校長們持續與縣府團隊攜手努力，深耕地方教育，讓教育成就每一個孩子，也讓「幸福彰化」繼續前行。　　

退休、新任及調任校長名單如下：

一、國中：

(一)新任：福興國中林妙娟、萬興國中宋雲卿接任、草湖國中許佳鴻、溪州國中林宗仁。

(二)調任：大同國中江永泰、彰泰國中吳麗月、彰興國中郭佳文、北斗國中吳炳連、明倫國中鄭宇森、溪湖國中楊書端、員林國中劉仁傑、永靖國中余立焜、陽明國中張耀忠、埔心國中吳錫銘、和群國林欣溦。

(三)連任：芬園國中張婉玶、大村國中賴良助、大城國中趙士瑩。

(四)退休：員林國中吳俊良、埔心國中黃森明、大同國中謝國士。

二、國小：

(一)新任：陸豐國小陳柏華、潮洋國小陳于倩、路上國小陳薇淳、中興國小陳世杰、後寮國小林彥志、新興國小詹宏基、長安國小謝博宇、大城國小陳啟川。

(二)調任：泰和國小謝宗翰、建新國小林家惠、大成國小張鴻章、平和國小王麗惠、湖東國小徐文男、鹿港國小龍東湖、富山國小雲美雪、白沙國小曾雅瑛、伸東國小黃善貴、華龍國小洪維振、東溪國小凃惠萍、員東國小江嘉杰、芙朝國小周金木、頂番國小王舜儀、大西國小陳世育。

(三)連任：寶山國小陳泰佑、明湖國小賴登農、大安國小蔡忠課、同安國小施皇羽、永樂國小尤良昌、中山國小楊式愷、南郭國小王春堎、南興國小王有煌、華南國小吳聖威、三春國小葉龍源、和東國小柯伯儒、新庄國小吳文輝、管嶼國小巫俊延、明正國小林俊成、湖北國小莊世雄、鳳霞國小黃瑞汝、二水國小陳靜德、螺陽國小許淑玫、仁豐國小陳志盛、興華國小楊坤濱、萬興國小吳貴枝、美豐國小范世强。

(四)退休：頂番國小陳艷紅、路上國小蔡東利、伸東國小陳文卿、富山國小鄭孟忠、大成國小吳宗達、大西國小許銘裕、潮洋國小李瑞緻。

小王 王惠美

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