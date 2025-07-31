以木工構築孩子的烏托邦 木想傢年度展覽華山登場

一塊木頭，能雕刻出多少夢想形狀？花蓮縣玉東國中退休教師王嘉納20年多前開始帶領學生學習木工技藝，以一件件手工家具鼓勵孩子重拾夢想、根留在地。繼2023年創立「木想傢」品牌，今年進一步推出全新品牌名稱與視覺識別—「wotopia」，象徵以木構築烏托邦的夢想，8月2日到10日將在華山1914文化創意產業園區舉辦展覽，呈現20多年的教育歷程與返鄉青年的行動實踐。

王嘉納曾是代表台灣獲得國際技能競賽木工家具雙金牌的國手，實習期間回到家鄉玉里的玉東國中任教，見到孩子們因家庭機能不彰，小小年紀缺乏陪伴與方向、需肩負家計，逐漸在課業上落隊，失去對未來的想像。王嘉納運用自身專長創立「玉東卡本特」木工專班，四處尋求資源、讓孩子有機會帶著親手打造的木作家具北上辦展，鍛造學生們的自信和成就感。

在學校推動專班數年後，王嘉納有感於偏鄉最根源的問題是地方缺乏產業、成年人難以留鄉，孩子無法在有功能的家庭下成長，只能一代一代複製命運。因此，他選擇離開學校，拿著退休金、以玉東國中周遭的倉庫作為基地，帶著木工班畢業的青年共同創立「木想傢」，創造產業與工作機會，要讓手工木作家具技藝，成為青年們留在家鄉的根。

王嘉納表示，這些年來，許多曾經離開的孩子又選擇回到故鄉，延續木工技藝，成為地方創生的重要力量，今年暑假還有5位來自國高中的新成員加入學習行列，期待能持續成長茁壯。

「wotopia：烏托比亞—木想傢的烏托邦」展覽8月2日至8月10日將於華山1914文化創意產業園區登場，除展出這一年孩子們努力的成果之外，另會展出2025木想傢在德國IF設計獎、德國紅點設計獎及台灣經典設計獎的得獎作品，將展示木想傢品牌首度亮相的家具作品及生活情境設計，以及國產木材應用、實木家具製作流程及永續精神。

此外，今年也將在展覽期間的周六、日下午2點至3點，於展覽內舉辦四場講座，邀請國立台灣工藝研究發展中心主任陳殿禮、關懷台灣文教基金會董事長李濤、IF OFFICE創意總監馮宇、華山1914文創園區董事長王榮文等人與王嘉納對談。王嘉納說，希望藉由講座匯集大家好的想法和資源，讓更多鄉下的孩子得到好的學習機會。

【wotopia：烏托比亞—木想傢的烏托邦展覽資訊】

展期：2025年8月2日（六）至8月10日（日）

開放時間：每日10：00–19：00

地點：華山1914文化創意產業園區(中二館)

體驗課程與報名方式：採Accupass報名，保留現場名額

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