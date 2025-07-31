台南74位連任、調任及新任校長布達 13位校長退休

台南市政府今天上午在永仁高中舉行「114學年度各級學校及幼兒園校（園）長布達暨交接典禮」，為新學年度揭開序幕，市長黃偉哲親自頒發聘書給74位連任、調任及新任校長，期許他們持續精進教學行政、營造優質學習環境，也致贈紀念品給13位退休校長及2位園長，感謝他們多年來在教育崗位上的辛勤付出與無私奉獻。

黃偉哲表示，校長身為學校首長，治理學校，為台南莘莘學子打造優良教育環境，帶領下一代邁向希望，期待每位教育工作者能堅守崗位、持續以教育專業和熱忱，讓每位學生都能獲得最好的照顧與成長，市府也會繼續做學校最堅強的後盾，共同打造優質的校園環境。

黃偉哲也提到台南受到丹娜絲颱風侵襲，帶來嚴重災損，截至目前為止單就住屋毀損已受理2萬6千件申請，相較於鄰近縣市的數百乃至數千申請案，不可同日而語，有賴於基層及市府各局處的密切合作及高度執行力，盡力為民服務。校長同樣作為機關首長，無論是帶領50人小校或是千人以上大校，都希望懷抱崇高教育理想的校長們，能以最大愛心，引領學生在學習道路上更順利。

教育局長鄭新輝表示，南市在教育政策上持續深耕有成，績效亮眼，在遠見雜誌2025市長施政滿意度調查中，教育滿意度位居六都第2，更提升超過5個百分點。同時，更榮獲多項全國教育獎項殊榮。新的學年即將開始，期待各校校長持續帶領老師發揮專業，用心照顧好每位孩子，讓全台首學口碑深植家長心中。

本次典禮由新任沙崙高中校長黃詞凰、連任土城高中校長陳仲卿及調任後甲國中校長蔡佳宏，代表新任、連任及調任校長進行就任宣誓，並由財政稅務局局長李建賢及主計處處長李錫東擔任監交人，與在場嘉賓共同見證台南教育薪火的傳承與延續。隨後由東區勝利國小校長葉和源代表退休校長致詞，三慈國小校長郭詔維代表新任校長致詞。

教育局表示，本次新任校長皆於教學現場服務17年以上，連任與調任校長則平均超過30年服務年資，教育經驗豐富。退休校(園)長們奉獻智力、才能與青春歲月34年，以教育專業及熱誠，帶領台南學子在穩健中邁向卓越發展。

此次布達暨交接典禮共頒發校長聘書計74人，其中校長連任34人、調任31人、新任9人；另有13位退休校長及2位退休園長。

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