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高雄女中今模擬考…教室起火 電子黑板燒毀

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
高雄女中今天上午發生火警，燒毀電子黑板。記者林保光／翻攝
高雄女中今天上午發生火警，燒毀電子黑板。記者林保光／翻攝

高雄女中今天上午發生火警，校方發現教室內起火冒煙，向119求救，消防隊趕去，發現5樓教室電子黑板及周邊設備冒煙，不久熄滅，協助排煙，未造成傷亡。確實起火原因仍待調查。

今天雄女舉行三年級學生模擬考，上午7時30分許，學生在教室突然見電子板冒煙，趕緊向校方反映，校方立即向消防局求助。

消防隊趕去，並未發現明火，但見電子黑板冒煙，不久熄滅，消防員未出水，但勘查後，發覺電子黑板和周邊設備有燒毀跡象，初步了解，疑似電線短路造成起火。

高雄女中今天上午發生火警，警、消趕到校區。記者林保光／翻攝
高雄女中今天上午發生火警，警、消趕到校區。記者林保光／翻攝
高雄女中今天上午發生火警，消防隊員趕到校區排煙。記者林保光／翻攝
高雄女中今天上午發生火警，消防隊員趕到校區排煙。記者林保光／翻攝

教室 消防隊

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