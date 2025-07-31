影／花上億才啟用...大里益民國小地下停車場淹水 中市議員要追責
去年底花費上億元才完工啟用的大里益民國小地下停車場，今天凌晨發生淹水災情，台中市議員李天生要求主管機關儘速通知車主移動車輛，聯繫廠商進行搶修，同時追究事發原因。
市議員李天生表示，共設置149席停車位的益民國小地下停車場，今天接獲反映凌晨3時左右傳出淹水，現場一片汪洋，最高時水淹至車輛輪胎約三分之一，至於出入通道及路邊側溝也出現水積水，造成車輛及行人通行困擾，經廠商、里鄰長全體動員連絡車主前往移車，避免受害。
今天一大清早，不少車主接獲通告趕來移車，由於淹水稍退，大家質疑是否需要動移動車輛，由於雨勢不斷，加上管理員勸說後，才陸續將車輛開走，車輛移動時濺起陣陣水花，至於臨時停車人員，由於沒有資料，無法取得聯繫，有關電動車輛充電椿是否受損，則留待主管機關頭痛。
李天生說，由中央和地方共同出資2.7元億打造的學校多功能活動中心、幼兒園及地下停車場，去年12月30日才完工啟用，此次經不起豪大雨考驗，竟然排水宣洩不及，造成地下停車場淹水災情，至於為何沒有發揮排水功能，是設計不良、排水管堵塞，要求徹底檢討改進，避免災情再度重演。
中市交通局指出，針對瞬間暴雨益民國小地下停車場傳出積水一事，經查業者於7點多即緊急連絡相關車者移車，車主陸續移車中，目前場內7台抽水馬達運作正常，也請業者再調其它抽水機組協助，因目前雨勢持續中，積水正消退中，後續將再邀集相關單位釐清原因及改善。
▪114分科測驗成績今日公布 五標、級分人數累計表這裡查
▪分發入學補教估台大醫門檻5科288級分 首加考數乙一類組落點難估
▪114分科測驗成績公告 數甲、物理頂標近3年最高
▪台師大最終校級教評會過關 周台英解聘、且4年不得聘任為師
▪大考中心認命題「不夠周延」分科測驗歷史科第14題全面送分
▪分科測驗違規審議 考生答案正確「畫笑臉、寫辛苦了」違規慘遭扣分
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言