影／花上億才啟用...大里益民國小地下停車場淹水 中市議員要追責

去年底花費上億元才完工啟用的大里益民國小地下停車場，今天凌晨發生淹水災情，台中市議員李天生要求主管機關儘速通知車主移動車輛，聯繫廠商進行搶修，同時追究事發原因。

市議員李天生表示，共設置149席停車位的益民國小地下停車場，今天接獲反映凌晨3時左右傳出淹水，現場一片汪洋，最高時水淹至車輛輪胎約三分之一，至於出入通道及路邊側溝也出現水積水，造成車輛及行人通行困擾，經廠商、里鄰長全體動員連絡車主前往移車，避免受害。

今天一大清早，不少車主接獲通告趕來移車，由於淹水稍退，大家質疑是否需要動移動車輛，由於雨勢不斷，加上管理員勸說後，才陸續將車輛開走，車輛移動時濺起陣陣水花，至於臨時停車人員，由於沒有資料，無法取得聯繫，有關電動車輛充電椿是否受損，則留待主管機關頭痛。

李天生說，由中央和地方共同出資2.7元億打造的學校多功能活動中心、幼兒園及地下停車場，去年12月30日才完工啟用，此次經不起豪大雨考驗，竟然排水宣洩不及，造成地下停車場淹水災情，至於為何沒有發揮排水功能，是設計不良、排水管堵塞，要求徹底檢討改進，避免災情再度重演。

中市交通局指出，針對瞬間暴雨益民國小地下停車場傳出積水一事，經查業者於7點多即緊急連絡相關車者移車，車主陸續移車中，目前場內7台抽水馬達運作正常，也請業者再調其它抽水機組協助，因目前雨勢持續中，積水正消退中，後續將再邀集相關單位釐清原因及改善。 去年底花費上億元才完工啟用的大里益民國小地下停車場，今天凌晨發生淹水災情。圖／市議員李天生提供

商品推薦