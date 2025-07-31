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竹北實驗高中U-School計畫審議通過 預計115學年度設校

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
竹北實驗高中U-School實驗教育計畫於7月28日順利獲得新竹縣學校型態實驗教育審議會通過。圖／縣府提供
竹北實驗高中U-School實驗教育計畫於7月28日順利獲得新竹縣學校型態實驗教育審議會通過。圖／縣府提供

繼新建校舍開工動土，新竹縣立竹北實驗高中設校進度迎來好消息。教育局今日表示，竹北實驗高中U-School實驗教育計畫於7月28日順利獲得新竹縣學校型態實驗教育審議會通過。縣長楊文科表示，縣府團隊校舍工程及實驗教育課程推動等各方面持續推進，竹縣高中用心辦學有目共睹。 

竹北實驗高中為新竹縣高中五方案中新設立的公辦公營實驗教育學校，以U-School為設校主軸，並以4U-Universal(全球視野)、Unite(跨域共創)、Unbound(無界學習)以及Unlock your Potential(發為潛能)為學校教育目標。 

竹北實驗高中自民國113年8月開始籌備，迄今歷經將近1年的時間，為提供高中學子更優質的學習環境、課程品質以及有更多元的教育選擇，教育局與實驗高中籌備處工作團隊在這1年來，透過向頂尖大學端諮詢請益，以及與許多教育專業領域人士持續對話，規劃並提出U-School實驗教育計畫。 

實驗教育計畫由教育行政機關、實驗教育團體代表、教育領域學者、校長以及家長代表等所組成的實驗教育審議會進行審議，審議過程中，審議委員對於新竹縣規畫具前瞻性的實驗教育學校表示高度肯定，並聚焦於學校如何透過此實驗教育計畫實踐U-School教育理念，給予寶貴的指導意見。 

審查委員期許學校能以學生為中心，尊重學生多元智能，在課程、教學、教材、教法或評量各面向上皆能有妥善之規劃，引導學生適性學習及促進多元教育發展，並於最終給予實驗教育計畫修正後通過之決議。 

教育局長楊郡慈表示，竹北實驗高中的設立，除了期能吸引在地優秀學子選讀，讓家長也能有多一種教育選擇，實驗高中的教育理念，讓國際視野及跨域創新，成為學生的日常，並激發學生無限潛能。在實驗教育計畫審議通過後，將依照程序報請國教署核定，並將於核定後著手進行後續實驗教育高中設校作業。

繼新建校舍開工動土，新竹縣立竹北實驗高中設校進度迎來好消息。圖／縣府提供
繼新建校舍開工動土，新竹縣立竹北實驗高中設校進度迎來好消息。圖／縣府提供

竹北 新竹 教育局

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