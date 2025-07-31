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首次參加國際賽勇奪跆拳道銅牌 苗栗國中舞蹈班潘筱晴為國爭光

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗國中舞蹈班學生潘筱晴代表參加馬來西亞舉行的2025亞洲青年青少年品勢錦標標賽，獲得銅牌為國爭光。圖／潘信德提供
苗栗國中舞蹈班學生潘筱晴代表參加馬來西亞舉行的2025亞洲青年青少年品勢錦標標賽，獲得銅牌為國爭光。圖／潘信德提供

苗栗國中舞蹈班學生潘筱晴代表參加馬來西亞舉行的2025亞洲青年青少年品勢錦標標賽，表現亮眼傳出捷報，獲得15歲至17歲混合雙人組銅牌為國爭光，師生引以為傲。

潘筱晴出身跆拳道家族，父、母親都練跆拳道，從小耳濡目染，這次7月26日起6天的馬來西亞比賽，也是她首次代表台灣參加國際賽事，出發前學校還特別製造海報加油打氣，並寄予厚望。

跆拳 馬來西亞

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