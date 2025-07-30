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建臺學生分科測驗報錯考科 董事長：近期遴選校長

中央社／ 苗栗縣30日電

苗栗縣私立建臺中學發生大學分科測驗集體報錯考科事件後，董事會內部派系分歧問題也浮上檯面，經縣府協調產生新任董事長葉雲城。葉雲城今天說，近期展開校長遴選作業。

建臺中學在大學分科測驗考前數日發現作業疏失，造成23名學生報錯考試科目，校方緊急求助大考中心、教育部仍無轉圜餘地。事件爆發後引發議論，不少網友在社群平台爆料稱，學校群龍無首已久，「董事會派系分歧，董事長難產，校長更是做不到1學期就走了」。

經苗栗縣長鍾東錦、國民黨籍立委邱鎮軍出面召開協調會，化解董事會僵局，董事會內部達成共識，7月20日聘苗栗縣前衛生局副局長葉雲城回任董事長。

葉雲城今天在縣府協助建臺辦理的輔導志願選填說明會中，率代理校長、教務主任向學生、家長深深一鞠躬表達誠摯歉意。

葉雲城表示，針對報錯考科受影響學生，後續補救方向包括選填志願、報名費用負擔及重考生後續照顧等，目前已知4名學生想重考，董事會內部有討論過，可以提供回校隨班復讀的方式，就近在苗栗再努力1年；若想到外縣市補習涉及經費問題，需經董事會討論決定，他個人目前雖無法承諾，但學校和董事會絕對是很願意想辦法幫忙解決問題，這也是建臺要負起的責任。

至於校長部分，葉雲城指出，近日已啟動遴選機制，遴選委員將由董事會成員、社會公正人士、校友會、家長會、教師代表等人組成，遴選委員確定後即對外公告徵求校長人選，考量作業時程及攬才不確定等因素，新校長恐怕無法趕在新學期開學前就能到位。

臺中 分科測驗

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