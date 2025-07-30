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新北雙溪高中跨校幹部營啟航 學生熱血服務社區

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
學生主動發起社區服務行動，在行動中學習、在連結中成長、在反思中前行。 圖／觀天下有線電視提供
學生主動發起社區服務行動，在行動中學習、在連結中成長、在反思中前行。 圖／觀天下有線電視提供

為培養學生的領導能力與跨校交流合作精神，雙溪高中日前與水里商工及羅東高工攜手舉辦「溪水東行，行動啟航」跨校學生會幹部訓練營。此次活動在新北金青年志工中心與中彰投青年志工中心的大力支持下順利展開，不僅強化了學生的領導能力，也串起不同地區學校之間的連結與交流。

本次營隊以「Action x Connection x Reflection」為課程主軸，設計多元課程內容，包括學生法規知識、團隊溝通抗壓訓練、活動企劃實作等，讓學生在動手做中提升行動力，並透過交流與回饋深化自我反思與成長。

此次活動最具亮點之一，是由44位學生主動發起的社區服務行動。他們分組走訪雙溪街頭，不分男女，每個人各司其職在酷暑中攜帶抹布、噴瓶和梯子，認真擦拭雙溪區15隻反光鏡。每位同學都全心投入，有的爬上梯子清理高處、有的仔細擦拭死角，展現出青年學生滿滿的行動力與責任感。

透過這次跨校聯合幹部訓練，學生們不僅學會了團隊合作與領導規劃，更在行動中學習、在連結中成長、在反思中前行。未來，雙溪高中將持續與其他學校及志工中心合作，讓更多青年學子在服務與學習中拓展視野、充實自我。

青年 團隊 雙溪高中

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