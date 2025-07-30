陪伴式教育引導學生 基隆仁愛國小、安樂高中2暖師獲師鐸獎
教育部公布全國師鐸獎得獎名單，基隆市仁愛國小江家慶與安樂高中黃乃文獲獎，兩位老師都以「陪伴式教育」把學生拉回正軌，並在課業上深化學習動機。江家慶用心引導，以溝通化解師生間的衝突，改變孩子的人生軌道；黃乃文設計戶外淨灘活動，透過自然場域的接觸，引發學生學習動機。
仁愛國小江家慶教學著重學生的品格與能力養成，他總是陪伴學生面對錯誤與情緒，他主張教育不應止於課堂，更應關注學生情緒與人際互動的全貌。
在實際教學過程中，江家慶細心觀察、用心引導，以溝通與理解化解師生間的衝突。其中，小睿（化名）的成長故事便為最佳寫照，從一名因家庭因素而封閉自我的學生，在江老師的陪伴與運動訓練中，逐步建立自信，不僅開朗地面對同儕互動，甚至於國高中階段在田徑場上大放異彩，勇奪多項獎牌，印證了老師無聲的力量能改變孩子的人生軌道。
安樂高中黃乃文多年來鼓勵學生從環境中發現知識與價值，他在八斗子潮間帶成長，海邊的生活讓他推動「自然探索與在地教育」的教學方向。
黃乃文鼓勵教師團隊將課程結合海洋生態、在地文化與公民關懷，打造符合學生興趣的學習歷程。他在輔導一名拒學轉學生「欣欣」（化名）過程中，他未以傳統填鴨方式教學，而是設計戶外淨灘活動，透過自然場域的接觸，引發欣欣對生命的熱情與學習動機；後來更延伸至科學實驗與團體課程，欣欣逐漸展現學習成就與自信，走出自我陰霾。
基隆市教育處長徐嬿立說，兩位老師為「陪伴式教育」的最佳代表，善用教學專業，教育現場的溫度與力量透過他們的故事，傳遞至更多學子心中。
▪114分科測驗成績今日公布 五標、級分人數累計表這裡查
▪分發入學補教估台大醫門檻5科288級分 首加考數乙一類組落點難估
▪114分科測驗成績公告 數甲、物理頂標近3年最高
▪台師大最終校級教評會過關 周台英解聘、且4年不得聘任為師
▪大考中心認命題「不夠周延」分科測驗歷史科第14題全面送分
▪分科測驗違規審議 考生答案正確「畫笑臉、寫辛苦了」違規慘遭扣分
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言