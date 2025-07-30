師大附中實驗室黃磷自燃冒煙 即時處理無人傷亡
台北市消防局今天中午獲報師大附中實驗室冒出煙霧，疑似失火。台北市師大附中校長王淑麗表示，由於天氣熱，實驗室的黃磷自燃冒煙，經即時處理並通報消防單位到場，無人傷亡。
台北市消防局中午12時21分獲報，指位於信義路三段的師大附中實驗室冒出陣陣煙霧，疑似失火，緊急派遣消防救護人、車馳援，經到場發現校方已自行撲滅火勢，現場燃燒面積約0.1平方公尺，無人傷亡。詳細肇因待後續調查釐清。
王淑麗說明，實驗室的黃磷原本放置妥當，但因天氣熱自燃冒煙，實驗室管理員發現取出後，或因接觸到空氣，煙愈來愈多，包含主任、組長、化學老師也前往處理，學校同時通報消防單位，出動消防車、救護車等到場，所幸無虞，無人傷亡，黃磷已改放冰箱存放，杜絕後患。
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