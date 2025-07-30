平鎮國中亞洲青少年跆拳奪1金1銅創紀錄 巫少妍金牌大滿貫

桃園市平鎮區平鎮國中體育班學生巫少妍、黃宗煥兩人參加2025亞洲青少年跆拳道錦標賽，分別在女子組55公斤級、男子組65公斤級抱回一金一銅為國爭光，寫下該校跆拳道隊史最佳成績，校長李培濟今天上午表示，兩選手平日刻苦訓練及經教練悉心指導獲得佳績，也是學校的驕傲，將在開學時公開表揚。

巫少妍、黃宗煥入選今年亞青跆拳道國手，參加7月27日馬來西亞舉辦2025亞洲青少年跆拳道錦標賽，兩人在平鎮國中教練梁品諭指導和臨場應變，巫少妍在女子組55公斤級勇奪金牌，黃宗煥在男子組65公斤級在4強賽，以些微差距不敵烏茲別克的世界青少年跆拳道金牌選手，拿下銅牌，相當不易。

平鎮國中跆拳道總教練楊建治表示，兩位選手及教練剛在昨晚返國，尤其巫少妍近半年國、內外的55公斤級所有賽事均拿金牌，包括今年世界青少年跆拳錦標賽在內，打遍國內外跆拳道比賽事無敵手，巫少妍從幼稚園跟隨哥哥學跆拳道至今，喜愛跆拳道，身高177公分，身材條件好，國際賽經驗佳，從比賽開始就積極搶分，並運用戰術調整，攻守俱佳表現優異。

黃宗煥今年兩度選上國手，代表台灣征戰國際典賽事，他在今年5月世界青少年錦標賽飲恨後，這次入選亞青跆拳道國手，不負眾望抱回銅牌，黃建治表示，黃國小畢業報考該校體育班，因對跆拳道有興趣，從國一起認真苦練跆拳道，至今練跆拳道兩年，實力精進，最後獲得銅牌，表現難能可貴。

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