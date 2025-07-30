會考英語 彰縣C級逾3成待加強

彰化縣政府近年投入逾2.7億元推動雙語教育計畫，不過，國中會考英語科表現不如預期，近3年C級待加強人數逾3成，明顯高於全國平均5%，縣府表示，將多管齊下提振英語教育。

根據全國會考資料，彰化縣2022年至2024的英語科，列C級分占比分別為32.69%、34.38%、35.24%，逐年上升，而同期全國平均為27.86%、29.06%、29.12%，彰化這3年都高出約5%。

縣府教育處表示，今年實際待加強人數比去年少135人，由於少子化導致考生人數變少，比例上升，造成逐年增加的錯覺。有國中校長指出，國小學生沒有打好英語基礎能力，連26個英文字母都不認識，國中教師很難在短時間彌補。

彰化縣偏遠地區國中小聘用外師校數占偏遠學校的31.67%，一般地區61.39%，也落後非山非市區學校的47.06%，顯示偏遠地區聘外師不易。

彰化縣審計室指出，彰化縣推動雙語教育的方式應補強，特別協助偏遠地區學校，充實外籍師資、提升學習動機。統計顯示，彰化縣偏遠地區國中小聘用外師僅約3成1，低於非山非市地區47.6%的平均值，也低於一般學校的6成1，外師分布城鄉落差大。

面對審計單位質疑，教育處指出將多管齊下，今年投入3300萬元，結合VR科技設備和教材，在56所國中小學成立英語國際村，近3年增聘74名英文教師，提高外師及教學助理至143人，補助精進教學、學校扶助、專案協助，今年待加強人數比例已下降。

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