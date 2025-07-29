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新北萬里里長送助學金 幫助萬里國中擂鼓隊發展
萬里區萬里里長王傑倫日前幫助漁民銷售螃蟹，服務處前大排長龍，瞬間螃蟹也被搶購一空。而在這波螃蟹的販售中，里長不只是幫漁民，更將販售螃蟹的盈餘全數捐出，一部分幫助需要幫助的弱勢家戶，並且包了一萬元的助學金送到萬里國中，要幫助萬里國中擂鼓隊的發展。
萬里里長王傑倫說，萬里國中的擂鼓隊在各大活動中充滿熱情的表演，讓參與活動的嘉賓都留下深刻印象，而比賽成績更是相當好，是萬里的驕傲，因此這次販售螃蟹的盈餘也希望能夠幫助到萬里國中擂鼓隊的學生，希望他們能夠精益求精，取得更好成績。
暑假期間的萬里國中擂鼓隊沒有休息，學生們在教練的指導下進行暑期的訓練。為了鼓勵擂鼓隊的學生，里長親自帶著助學金紅包到訓練的現場關心學生們的練習，並且送上紅包，希望學生們未來不論是練習、比賽都可以無後顧之憂。
萬里國中校長馮麗慧表示，感謝里長一直以來對於萬里國中學生不論是社團還是學習資源的挹注，讓偏鄉的學生對於課業的追求或是興趣的培養都是備受支持，無後顧之憂的在萬里國中裡快樂學習與成長。
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