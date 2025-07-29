暑假成學生保險空窗期？吳姓少年溺水死亡 鍾東錦指示協助請領100萬

一名今年升高中的吳姓少年日前在苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港風跡沙灘戲水，不幸溺水死亡，縣長鍾東錦擔心學生平安保險可能在空檔期，指示教育處關懷協助，教育處聯繫確認投保到今年7月31日，家屬可請領100萬元保險金。

15歲吳姓少年與同學7月26日結伴到竹南鎮龍鳳漁港北邊風跡沙灘戲水，遭捲走溺水死亡，鍾東錦今天在縣務會議指示教育處關懷協助，他擔心吳姓少年國中畢業要上高中，暑假期間青黃不接，學生平安保險理賠可能會有問題。

鍾東錦表示，吳姓少年還是要繼續升學，應該有學生身分，如果學生保險沒辦法理賠，不合情理，如果真的沒有辦法請領，縣府要幫忙，且向教育部反映，尤其是暑假期間畢業生放鬆，更是發生意外高風險期，學生平安保險有必要無縫接軌銜接。

教育處長葉芯慧指出，學生平安保險都是投保以學期為單位，吳姓少年保期到今年7月31日，且吳生前已到高中職學校報到，經與保險公司聯繫，確認100萬元死亡理賠金，近日即可請領。

鍾東錦認為吳姓少年案，凸顯出學生暑假期間戲水安全的問題，要求教育處要求各校進行水域安全宣導，並透過親師平台加強與家長聯繫，呼籲家長留意孩子行蹤，提醒勿至危險海域活動，落實暑期安全關懷。

商品推薦