百餘小朋友齊聚中市陽光棒球夏令營 棒球好手前輩當小教練

台中市陽光棒球夏令營今天上午舉辦開幕式，有1百多位愛好棒球的小朋友參與。主辦活動的陽光城市發展協會理事長李文烈說，3天的棒球營隊裡，會透過分組團隊模式，讓小朋友學習互助與爭取團體榮耀，並讓小朋友體驗投接球、揮棒與跑壘的樂趣，能盡情地在球場上揮汗奔跑，過一個最棒的暑假。另也提供名額讓弱勢學童免費參加，一起體驗打棒球的樂趣。

教育部次長張廖萬堅是陽光城市發展協會創會長，同時也是夏令營的創辦者，今特別受邀出席。中職會長蔡其昌、中華民國運彩公會理事長何昱奇、市府運動局長游志祥和多位民代今也都與會；中信兄弟球員黃恩賜與伍立辰並擔任神秘嘉賓。

張廖萬堅表示，21年來，夏令營除了因SARS、新冠疫情及去年因故停辦之外，今年已邁入第17屆。值得開心的是，也曾是夏令營一員的中山國中棒球隊球員們，日前甫拿下兩項世界賽事的國家隊代表權，將於7月底前往美國參加LLB世界次青少棒錦標賽，以及於8月初前往美國參加PONY世界青少棒錦標賽，這次並擔任活動小教練。

他說，棒球夏令營舉辦至今，在各界支持下報名都是「秒殺」，這都讓他感到溫暖回饋，相信為期3天的營隊活動會為孩子們留下美麗回憶。

蔡其昌說，夏令營讓愛棒球的孩子能有平台接觸棒球喜歡棒球，身為中職會長，只要是支持棒球、對棒球有熱情、對孩子們有幫助的活動，中華職棒都會全力支持。

長期贊助活動的何昱奇日前才捐助中山國中棒球隊赴美經費，他說，運動應該從小培養，從很多例子顯示，運動一樣是非常有前景的職業，更有益於社會，運彩公會的宗旨就是要協助運動發展，他個人和公會都會持續為棒球運動和各項運動付出，也希望政府大力支持，推動企業捐助可以抵稅。

黃恩賜與伍立辰現場與小朋友分享各自的球場經驗，並鼓勵小學員在營隊中，能夠好好享受打棒球的樂趣，並學習團隊合作精神與態度，為自己的童年在球場上留下珍貴的回憶。 台中市陽光棒球夏令營上午舉辦開幕式，有1百多位愛好棒球的小朋友參與。記者黃寅／攝影 台中市陽光棒球夏令營上午邀請教育部次長張廖萬堅（右二）中職會長蔡其昌（左二）、中華民國運彩公會理事長何昱奇（中）和中信兄弟球員參加。記者黃寅／攝影

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