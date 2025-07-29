快訊

726完封普發1萬發酵？王義川評「台中人非常在乎錢」 網全炸鍋

iPhone 17 Pro野外實機照曝光！還有保全狂擋手機這一處真實性更高

嘉義市南部縣市唯一上班課...昨晚被罵爆今封神 黃敏惠回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

百餘小朋友齊聚中市陽光棒球夏令營 棒球好手前輩當小教練

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市陽光棒球夏令營上午舉辦開幕式，中職會長蔡其昌（中）致詞說，只要是支持棒球、對棒球有熱情、對孩子們有幫助的活動，中華職棒都會全力支持。。記者黃寅／攝影
台中市陽光棒球夏令營上午舉辦開幕式，中職會長蔡其昌（中）致詞說，只要是支持棒球、對棒球有熱情、對孩子們有幫助的活動，中華職棒都會全力支持。。記者黃寅／攝影

台中市陽光棒球夏令營今天上午舉辦開幕式，有1百多位愛好棒球的小朋友參與。主辦活動的陽光城市發展協會理事長李文烈說，3天的棒球營隊裡，會透過分組團隊模式，讓小朋友學習互助與爭取團體榮耀，並讓小朋友體驗投接球、揮棒與跑壘的樂趣，能盡情地在球場上揮汗奔跑，過一個最棒的暑假。另也提供名額讓弱勢學童免費參加，一起體驗打棒球的樂趣。

教育部次長張廖萬堅是陽光城市發展協會創會長，同時也是夏令營的創辦者，今特別受邀出席。中職會長蔡其昌、中華民國運彩公會理事長何昱奇、市府運動局長游志祥和多位民代今也都與會；中信兄弟球員黃恩賜與伍立辰並擔任神秘嘉賓。

張廖萬堅表示，21年來，夏令營除了因SARS、新冠疫情及去年因故停辦之外，今年已邁入第17屆。值得開心的是，也曾是夏令營一員的中山國中棒球隊球員們，日前甫拿下兩項世界賽事的國家隊代表權，將於7月底前往美國參加LLB世界次青少棒錦標賽，以及於8月初前往美國參加PONY世界青少棒錦標賽，這次並擔任活動小教練。

他說，棒球夏令營舉辦至今，在各界支持下報名都是「秒殺」，這都讓他感到溫暖回饋，相信為期3天的營隊活動會為孩子們留下美麗回憶。

蔡其昌說，夏令營讓愛棒球的孩子能有平台接觸棒球喜歡棒球，身為中職會長，只要是支持棒球、對棒球有熱情、對孩子們有幫助的活動，中華職棒都會全力支持。

長期贊助活動的何昱奇日前才捐助中山國中棒球隊赴美經費，他說，運動應該從小培養，從很多例子顯示，運動一樣是非常有前景的職業，更有益於社會，運彩公會的宗旨就是要協助運動發展，他個人和公會都會持續為棒球運動和各項運動付出，也希望政府大力支持，推動企業捐助可以抵稅。

黃恩賜與伍立辰現場與小朋友分享各自的球場經驗，並鼓勵小學員在營隊中，能夠好好享受打棒球的樂趣，並學習團隊合作精神與態度，為自己的童年在球場上留下珍貴的回憶。

台中市陽光棒球夏令營上午舉辦開幕式，有1百多位愛好棒球的小朋友參與。記者黃寅／攝影
台中市陽光棒球夏令營上午舉辦開幕式，有1百多位愛好棒球的小朋友參與。記者黃寅／攝影
台中市陽光棒球夏令營上午邀請教育部次長張廖萬堅（右二）中職會長蔡其昌（左二）、中華民國運彩公會理事長何昱奇（中）和中信兄弟球員參加。記者黃寅／攝影
台中市陽光棒球夏令營上午邀請教育部次長張廖萬堅（右二）中職會長蔡其昌（左二）、中華民國運彩公會理事長何昱奇（中）和中信兄弟球員參加。記者黃寅／攝影

運動 朋友 夏令營

延伸閱讀

中市中山國中2棒球隊赴美賽缺經費 張廖萬堅助募款

教練成就不應被抹滅 簡奇陞籲「勿霸凌」：誠摯道歉絕對接受

女足抽血案教部最新6點聲明 檢討裁罰額度、追究行政疏失

賴清德赴高雄國訓中心授旗 與陳其邁「相敬如賓」大合照中間隔了他

相關新聞

百餘小朋友齊聚中市陽光棒球夏令營 棒球好手前輩當小教練

台中市陽光棒球夏令營今天上午舉辦開幕式，有1百多位愛好棒球的小朋友參與。主辦活動的陽光城市發展協會理事長李文烈說，3天的...

廣角鏡／希娜巴嵐國小合唱團獲金獎

南投縣希娜巴嵐國小合唱團去年榮獲新加坡國際合唱節銀獎，今年再度踏上國際舞台，赴日本參加「第7屆東京國際合唱大賽」成功晉級...

康橋校車翻覆遭減招1班...調查結果今出爐 新北指與減招不衝突

康橋國際學校秀岡校區去年發生2次校車翻覆事故，新北教育局依法決議該校114學年度減招1班。運安會今公布調查報告，指事故主...

設計源於梯田...宜蘭大里國小新校落成 處處可遠眺龜山島

宜蘭縣政府今天在頭城鎮大里國小舉行校舍新建工程落成典禮，該校背山面海，是縣境最北小學校，老舊校舍以「大里梯田」意象改建而...

教育部辦高中永續探索營 參訪在地企業體驗食農教育

教育部舉辦高中永續發展探索營，各縣市共65名學生代表參與，除了能源、環境等永續講座，還會參訪在地企業、透過手作課程體驗食...

新北3年改善1000間老舊廁所 新莊中信國小新廁所亮相

為營造健康、安全與美感兼具的學習環境，新北市教育局推動「4K好便所」，規畫在2023年至2026年間完成整建1000間老...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。