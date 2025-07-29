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廣角鏡／希娜巴嵐國小合唱團獲金獎
南投縣希娜巴嵐國小合唱團去年榮獲新加坡國際合唱節銀獎，今年再度踏上國際舞台，赴日本參加「第7屆東京國際合唱大賽」成功晉級民謠組決賽，前天與6國共9支隊伍競技，團員以純淨天籟演出布農族傳統民謠，並融入合音等元素，展現濃厚原住民文化底蘊，得到評審一致讚賞，榮獲金獎肯定，為台灣爭光。
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