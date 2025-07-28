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康橋校車翻覆遭減招1班...調查結果今出爐 新北指與減招不衝突

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
康橋中學校車行經文山隧道今年2度發生交通事故，其中1次自撞隧道壁後翻車。本報翻攝資料照片
康橋中學校車行經文山隧道今年2度發生交通事故，其中1次自撞隧道壁後翻車。本報翻攝資料照片

康橋國際學校秀岡校區去年發生2次校車翻覆事故，新北教育局依法決議該校114學年度減招1班。運安會今公布調查報告，指事故主因是超速及隧道車道鋪面長期摩擦「磨光」損壞。新北教育局說，減招跟事故調查不衝突，而是新北依照管理責任，對學校交通安全疏失採取行政處置。

新北教育局說，康橋國際學校秀岡校區114學年度減招，是因交通車在去年3月11日、5月21日分別發生翻覆與撞擊事故，經教育局召開私校諮詢會，認定該校針對學生交通車管理有疏失，危及學生安全，依私立學校法第55條規定，決議對該校114學年度國中部減招1班，教育局已於去年6月20日函知，該校114學年度國中部減招1班、共30人。

教育局說，針對康橋國中部減招處分，與運安會今日公布的事故調查結果並不衝突，減招是新北市依管理責任，對學校交通安全疏失所做的行政處置。至於該校115學年度國中部招生名額，目前並未規畫刪減。

新北 校車 車禍 教育局 交通事故 康橋國際學校

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