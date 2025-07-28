南投教師李佩樺獲師鐸獎 以尊重與同理心陪弱勢生找到自信

南投縣立旭光高中教師李佩樺任教24年，深知教育不只是學科傳授，更關注學生心靈與品格成長，並以尊重與同理心陪弱勢孩子走過困境、找到自信與方向，曾助弱勢生成功申請總統教育獎。

教育部公布今年師鐸獎獲獎名單共72人，其中南投縣立旭光高中教師李佩樺長年深耕教學、關懷弱勢、推動創新課程並積極參與社會教育，因此獲師鐸獎肯定；南投縣政府教育處今天發布新聞稿表示，李佩樺以教育熱忱耕耘校園，實至名歸，是南投縣教育界典範。

教育處表示，李佩樺任教24年，擔任數學教師與導師，學生涵蓋體育班、語文班及數理班，因材施教並融合跨領域知識，引導學生提升邏輯與創新思維能力，並參與數學學科中心教案研發、創新數學教學研討會發表，更將在地產業如可可豆納入教材設計。

教育處說明，李佩樺在班級經營注重凝聚與團隊精神，透過自我介紹、幹部輪值與多元活動，如科學實作、AI體驗課、語言學習等，激發學生潛能與興趣；李佩樺關懷每名學生，特別是弱勢家庭孩子，曾協助弱勢學生申請總統教育獎，最後考上國立清華大學材料系。

李佩樺說，教育是愛與信任的延續，每名學生都是寶，只要找到適合引導，學生就能發光發熱；教育處長王淑玲表示，李佩樺堅持初心，在教學創新、品格培育、弱勢關懷、社會參與皆有卓越表現，獲獎不僅肯定個人對教育全方位付出，也盼激勵更多教育工作者。

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