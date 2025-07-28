設計源於梯田...宜蘭大里國小新校落成 處處可遠眺龜山島
宜蘭縣政府今天在頭城鎮大里國小舉行校舍新建工程落成典禮，該校背山面海，是縣境最北小學校，老舊校舍以「大里梯田」意象改建而成，開放式校園坐擁山海，在學校的任何一個角落都可以看到龜山島，未來在此推動山海特色教育，邁入新里程。
大里國小因原有校舍老舊、耐震係數不足，恐有倒塌風險，縣府爭取經費拆除重建，校地原為草嶺慶雲宮舊廟址，1964年設立大溪國小大里分班，後獨立設校，但校地未過戶，在縣府協調下，廟方於2020年同意捐贈北側停車場土地作為新校區，促成這樁美事。
新建校舍為地下一層、地上三層建築，總樓地板面積3167.75平方公尺，總工程經費1億3903萬餘元，設有9間教室、3間專科教室、圖書館、階梯教室、校長室、輔導室、特教室、教師宿舍等。由於位居東北角，靠山近海的環境容易受極端氣候影響，所以增加電梯梯廳、走廊寬度、氣密門窗等抗風、排水、海霧腐蝕等設計。
林茂盛表示，大里國小校舍設計靈感來自「大里梯田」，從台二線延伸而上，呼應山海教育精神，融合古道砂岩、大海、草嶺等在地色彩，建築設計理念為「環抱山與海、遙望龜山島」，使無論身處校內任何空間皆可遠眺這座宜蘭人的精神象徵，意涵深遠。
大里國小全校僅50幾名學生，是一所小而美的學校，學區從舊草嶺隧道南側延伸至大溪漁港，距離頭城市區需30至40分鐘車程，學校自97學年度即開辦「夜光天使」夜間課輔，長年致力照顧偏鄉學生的學習需求，未來將持續發展山海特色課程，讓孩子開心學習也能了解自己的家鄉。
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