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教育部辦高中永續探索營 參訪在地企業體驗食農教育

中央社／ 台北28日電
教育部國教署舉辦「114年度全國高級中等學校永續發展探索營」，以多元課程與在地文化體驗為核心，帶領學員深入探索環境永續的實踐方式。圖／教育部提供（中央社）
教育部國教署舉辦「114年度全國高級中等學校永續發展探索營」，以多元課程與在地文化體驗為核心，帶領學員深入探索環境永續的實踐方式。圖／教育部提供（中央社）

教育部舉辦高中永續發展探索營，各縣市共65名學生代表參與，除了能源、環境等永續講座，還會參訪在地企業、透過手作課程體驗食農教育，引導學生將所學內化為具體行動。

教育部今天發布新聞稿指出，國民及學前教育署舉辦「114年度全國高級中等學校永續發展探索營」，今天在日月潭青年活動中心開幕，營隊由暨南國際大學附屬高中承辦，集結各縣市高中學生代表共65人參與。

國教署提到，營隊以多元課程與在地文化體驗為核心，邀請多名講師進行專題講座，例如台灣大學水工試驗所博士劉宏仁將介紹小水力發電的設計與推廣，幫助學員認識綠能科技如何實現能源永續。

另外，自然科學博物館自然科學教育園區管理中心主任賴毓晃將以「和鳥一起，讓美德飛翔」為題，透過自然生態觀察，引導學員關注環境與生物保育議題。

「臺灣鯨讚」繪本作者楊婉怡，則會以淺顯易懂的方式分享海洋保育的觀念。

除了講座課程，營隊也安排參訪在地企業，觀察企業如何透過實踐推動永續發展，還會參訪文武廟、伊達邵等當地歷史與文化重要指標，體會地方文化的魅力；同時還設計日月潭農產品的手作課程，讓學員在親手製作茶包過程中體驗食農教育，認識在地茶文化及友善土地的價值。

國教署長彭富源表示，希望透過結合理論與實作的探索營，讓學員在暑假期間以輕鬆有趣的方式拓展視野、增進知識，留下豐富而深刻的學習回憶，期盼這些寶貴經驗能在學員心中播下關懷環境、實踐永續的種子，持續在未來的學習與生活中萌芽成長。

永續 科學 博物館 食農教育

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