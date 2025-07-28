參考梯田意象　宜蘭大里國小新校舍落成

宜蘭大里國小新校舍建築設計參考「大里梯田」意象交錯抬升樓層，今天舉辦落成典禮，代理縣長林茂盛說，無論身處建築何處，都可眺望宜蘭的精神象徵，環抱山海、遙望龜山島。

林茂盛出席典禮表示，位於頭城鎮的大里國小，是宜蘭最北端的學校，學校背山面海、環境優美，學區綿延長達近10公里，此工程自民國111年8月開工。

林茂盛說明，新校舍建築設計參考「大里梯田」意象，自台2線交錯抬升樓層，配合山海教育的精神，將古道砂岩、大海、草嶺等在地色系融入建築表情，更以「環抱山與海、遙望龜山島」為設計理念。

教育處指出，大里國小新建校舍為地下1層、地上3層建築，總樓地板面積3167.75平方公尺，總工程經費新台幣1億3903萬8800元，規劃9間教室、3間專科教室、行政辦公室、階梯教室、圖書館、校長室、哺乳室、教具室、輔導室、特教室、廚房及5間教師宿舍，以及交誼廳、洗衣間等公共空間。

教育處表示，由於大里國小位處宜蘭東北角靠山且近海的環境，特別容易受極端氣候影響，在設計上增加電梯梯廳、走廊寬度、氣密門窗等加強抗風、排水、海霧腐蝕等設計。新校舍的落成，不僅是校園美學的硬體建設成就，更是宜蘭縣推動偏鄉優質教育的重要里程碑。

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