康橋校車隧道翻車事故 運安會指「車輛超速、車道磨光損壞」為主因

康橋國際學校校車去年3月11日晚間於北市文山隧道發生翻車事故，運安會今公布調查報告指出，事故主因為車輛進入隧道後超速，以及隧道車道鋪面因長期摩擦造成「磨光」損壞，導致車身失控撞上隧道壁面，建議北市府將剛性鋪面的道路納入巡檢及養護標準、國土署應研議制定市區道路剛性鋪面抗滑設計及養護機制，供各地方政府道路管養機關維護參考。

運安會調查報告指出，3月11日一輛龍萊交通企業公司遊覽車，搭載新北市康橋高級中學學生，於台北市信義快速道路文山隧道北向2K+370處撞擊隧道壁面後翻覆，本次事故共造成車載2人重傷及22人輕傷。

調查報告發現，肇事主因為車輛進入隧道後超速，在抗滑能力低且濕滑的路面上，駕駛使用主煞車及排氣煞車減速，並在6秒內進行4次轉向操作且車輛轉向角度逐次增大，致車身以不穩定姿態失控撞上隧道壁面而翻覆。

運安會進一步表示，事故相關風險調查發現，文山隧道北向中線車道鋪面層，因輪荷重長期摩擦造成「磨光」損壞，自2005年通車以來，未曾執行鋪面養護工程，致鋪面抗滑能力降低，可能增加車輛打滑失控的行車風險。

北市工務局委外廠商巡檢紀錄未註記文山隧道北向鋪面「磨光」的損壞現象，且將剛性鋪面的裂縫損壞型態判定為柔性鋪面的「龜裂」損壞型態。

另外，事故駕駛員行車前，未向所有乘客要求繫妥安全帶，至少17名乘客因未繫安全帶，而於車輛傾覆過程中發生碰撞或相互擠壓造成受傷，且事故後，駕駛員未能確認車載學生人數及引導學生逃生至安全處集結，均可能產生2次傷害。

運安會表示，本次事故與另一起發生於去年5月21日的康橋課後學生交通車事故中，2輛事故車輛均行駛於中線車道、同為雨天在抗滑能力低且潮濕的路面，而2車均在使用煞車後有過度轉向的操作，導致車身同樣出現傾斜、衝出車道外的情況。

此外，事故車輛行駛於文山隧道內的最高平均車速約為每小時7公里，低於產生水漂的臨界速度，每小時96公里，且本次事故車輛與另一起同路段的事故車輛，自進入文山隧道至事故發生地點分別為1.04公里及1.415公里，路面無積水現象，2起事故發生原因可能與水漂無關。

運安會也發現，龍萊的道路交通事故處理流程，缺乏乘客緊急疏散及集結內容，也未納入康橋交通車管理指導手冊的緊急逃生程序，部分學生未參加每學期初的安全逃生演練，導致不熟悉緊急逃生方法；此外，龍萊未如實填列酒測狀況，康橋及監理機關考核人員均未確實查核。

運安會建議，龍萊交通企業公司應加強訓練駕駛員於濕滑路面正確使用煞車系統、強化並落實駕駛員行車前以影音或標識，以及其他有效方式要求乘客繫妥安全帶，此外，也要修訂道交事故處理流程與強化乘客緊急逃生程序，並規畫辦理相關教育訓練。

運安會也建議北市府，修訂市區道路養護手冊，並納入剛性鋪面之道路巡檢及養護標準，落實巡檢作業檢核程序；國土署應研議制定市區道路剛性鋪面抗滑設計及養護機制，供各地方政府道路管養機關維護參考。

針對康橋高中，運安會建議，應強化學生交通車安全管理機制，如落實駕駛員出勤前酒測管理、體檢與酒測紀錄的文件審核及保存、學生繫妥安全帶等相關機制，並精進意外事件緊急逃生程序與安全逃生演練。

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