新北3年改善1000間老舊廁所 新莊中信國小新廁所亮相
為營造健康、安全與美感兼具的學習環境，新北市教育局推動「4K好便所」，規畫在2023年至2026年間完成整建1000間老舊校園廁所，且除硬體翻新，新北也在校園推出性別友善廁所標章，現已有143所學校設置性別友善廁所，未來3年內將助100校廁所環境全面升級。
新北教育局長張明文表示，新北市重視校園基礎設施品質，除持續改善廁所設備老舊、採光不佳與通風不良等問題外，更前瞻性導入無障礙與性別友善設施及性別友善廁所標章，將創意結合平等、共融、美感與永續，融入孩子的日常生活，彰顯尊重差異、包容多元的教育價值。
近期完成翻新的新莊區中信國小校園廁所，以「生態與藝術」做為翻新設計的核心理念，融合學校課程特色及在地文化意象，不僅導入性別友善廁所規畫，更融入美感教育與永續思維，其中永信樓廁所融入欒樹、茶花與楓香等校園常見植物意象，並在二樓設置性別友善廁所，實踐性別平權與尊重差異的價值觀；慈愛樓則結合藝術與運動元素，營造活潑創意氛圍。
中信國小校長楊宗時說，此次廁所翻新工程不僅徹底改善原有老舊設施與通風採光不良問題，更讓學校將美感與環境教育延伸至日常生活，透過課程融合與設計參與，強化學生對多元、平等與公共空間的理解與尊重。四年級陳品丞同學開心分享，新廁所明亮又漂亮，設計風格多樣，大家都很喜歡。
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