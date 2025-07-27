校友跨海斥資500萬 搶救台南麻豆安業國小百年老榕重生
台南市麻豆區安業國小一棵逾百年老榕樹，因丹娜絲颱風強風倒伏，讓校友相當不捨發動搶救，但因經費龐大，旅居上海的校友李茂盛董事長獲悉後表示會「全力協助」不只出資還出動專業吊車團隊，終於在昨天傍晚的時候將老樹扶正。
麻豆區安業國小創校逾百年，校內一棵見證地方歲月的百年老榕樹，於7月6日受丹娜絲颱風強風侵襲不幸倒伏。市府農業局會同嘉義大學專家學者勘查後指出，老榕倒伏主因為瞬間風速過大，且榕樹樹勢高大、周邊無遮蔽物，加上土壤含水量高、根系抓地力不足。不過所幸老樹僅中心腐朽，四周根系健康，具成功復育的高度機會，專家建議積極搶救。
由於搶救與後續棲地改善經費高達500萬元，已超出農業局年度老樹維護預算，若依常規申請災害準備金並進行公開採購，恐需2至3個月，影響老樹存活率。市府團隊遂與學校共同研商，由校方積極尋求校友與企業支援，啟動民間協作機制，展開老榕搶救行動。
校長陳宏吉說，此次行動獲得旅居上海、安業國小傑出校友李茂盛董事長的大力支持。李董事長現任鴻億實業股份有限公司董事長，長年投入環境保育。他表示「我們的地球已經被傷害太多，每個人都有義務維護環境。我希望在有生之年能為地球多種一百萬棵樹，這棵榕樹是我童年記憶的一部分，我絕對不能讓它倒下。」
經第一次扶正因吊車噸位不足失敗後，搶救團隊立即檢討改進，並於昨天進行第二次扶正作業，由農業局、學校、鋼構廠商與工程團隊共30餘人合力進行，出動300噸與250噸吊車各一台、兩台大型怪手，於焚香祈福後展開作業。
原先預報有雨，施工時氣候卻轉為陰天並帶涼風，彷彿老榕樹回應眾人心意。終於在中午12時順利完成主體扶正，並於下午5時30分完成H型鋼臨時支撐。後續將在一個月內完成地基、烤漆與結構穩固，確保老榕得以原地繼續生長。
安業國小校長陳宏吉表示，這棵榕樹陪伴安業社區超過百年，是孩子與居民共同的記憶與精神象徵。學校將持續推動認養與保育計畫，讓老榕繼續在校園中庇蔭學子、見證世代傳承。
台南市長黃偉哲表示，這棵榕樹不僅是自然資產，更是地方記憶的重要載體，市府將持續支持老樹保育行動，也感謝民間力量共同守護城市綠色資產。
教育局局長鄭新輝表示，安業國小這棵榕樹是學校環境教育的重要教材，搶救過程也是一堂深刻的生命教育課，感謝校友與企業的熱心投入，展現台南教育與社區攜手的精神。
▪台師大最終校級教評會過關 周台英解聘、且4年不得聘任為師
▪台師大解聘女足教練周台英 教育部：不得請領退休金
▪大考中心認命題「不夠周延」分科測驗歷史科第14題全面送分
▪分科測驗違規審議 考生答案正確「畫笑臉、寫辛苦了」違規慘遭扣分
▪周台英遭註銷教練證 簡奇陞指「並非我的訴求」：別搞得像我要逼死教練
▪獨／抽血換學分？師大女足隊員稱自願參與：別貶低我們判斷力
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言