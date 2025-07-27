校友跨海斥資500萬 搶救台南麻豆安業國小百年老榕重生

台南市麻豆區安業國小一棵逾百年老榕樹，因丹娜絲颱風強風倒伏，讓校友相當不捨發動搶救，但因經費龐大，旅居上海的校友李茂盛董事長獲悉後表示會「全力協助」不只出資還出動專業吊車團隊，終於在昨天傍晚的時候將老樹扶正。

麻豆區安業國小創校逾百年，校內一棵見證地方歲月的百年老榕樹，於7月6日受丹娜絲颱風強風侵襲不幸倒伏。市府農業局會同嘉義大學專家學者勘查後指出，老榕倒伏主因為瞬間風速過大，且榕樹樹勢高大、周邊無遮蔽物，加上土壤含水量高、根系抓地力不足。不過所幸老樹僅中心腐朽，四周根系健康，具成功復育的高度機會，專家建議積極搶救。

由於搶救與後續棲地改善經費高達500萬元，已超出農業局年度老樹維護預算，若依常規申請災害準備金並進行公開採購，恐需2至3個月，影響老樹存活率。市府團隊遂與學校共同研商，由校方積極尋求校友與企業支援，啟動民間協作機制，展開老榕搶救行動。

校長陳宏吉說，此次行動獲得旅居上海、安業國小傑出校友李茂盛董事長的大力支持。李董事長現任鴻億實業股份有限公司董事長，長年投入環境保育。他表示「我們的地球已經被傷害太多，每個人都有義務維護環境。我希望在有生之年能為地球多種一百萬棵樹，這棵榕樹是我童年記憶的一部分，我絕對不能讓它倒下。」

經第一次扶正因吊車噸位不足失敗後，搶救團隊立即檢討改進，並於昨天進行第二次扶正作業，由農業局、學校、鋼構廠商與工程團隊共30餘人合力進行，出動300噸與250噸吊車各一台、兩台大型怪手，於焚香祈福後展開作業。

原先預報有雨，施工時氣候卻轉為陰天並帶涼風，彷彿老榕樹回應眾人心意。終於在中午12時順利完成主體扶正，並於下午5時30分完成H型鋼臨時支撐。後續將在一個月內完成地基、烤漆與結構穩固，確保老榕得以原地繼續生長。

安業國小校長陳宏吉表示，這棵榕樹陪伴安業社區超過百年，是孩子與居民共同的記憶與精神象徵。學校將持續推動認養與保育計畫，讓老榕繼續在校園中庇蔭學子、見證世代傳承。

台南市長黃偉哲表示，這棵榕樹不僅是自然資產，更是地方記憶的重要載體，市府將持續支持老樹保育行動，也感謝民間力量共同守護城市綠色資產。

教育局局長鄭新輝表示，安業國小這棵榕樹是學校環境教育的重要教材，搶救過程也是一堂深刻的生命教育課，感謝校友與企業的熱心投入，展現台南教育與社區攜手的精神。 台南市麻豆區安業國小百年老榕樹在丹娜絲颱風中被吹倒，傑出校友跨海提供協助，斥資逾5百萬搶救老樹，昨天傍晚終於將老樹扶正。圖／校長陳宏吉提供 台南市麻豆區安業國小百年老榕樹在丹娜絲颱風中被吹倒，傑出校友跨海提供協助，斥資逾5百萬搶救老樹，昨天傍晚終於將老樹扶正。圖／校長陳宏吉提供 台南市麻豆區安業國小百年老榕樹在丹娜絲颱風中被吹倒，傑出校友跨海提供協助，斥資逾5百萬搶救老樹，昨天傍晚終於將老樹扶正。圖／校長陳宏吉提供 台南市麻豆區安業國小百年老榕樹在丹娜絲颱風中被吹倒，傑出校友跨海提供協助，斥資逾5百萬搶救老樹，昨天傍晚終於將老樹扶正。圖／校長陳宏吉提供 台南市麻豆區安業國小百年老榕樹在丹娜絲颱風中被吹倒，傑出校友跨海提供協助，斥資逾5百萬搶救老樹，昨天傍晚終於將老樹扶正。圖／校長陳宏吉提供 台南市麻豆區安業國小百年老榕樹在丹娜絲颱風中被吹倒，傑出校友跨海提供協助，斥資逾5百萬搶救老樹，昨天傍晚終於將老樹扶正。圖／校長陳宏吉提供 台南市麻豆區安業國小百年老榕樹，日治時期台籍教員李俊老師的孫子提供給學校，推測為1920年設校至1945年光復之間。當年老照片就可以看出榕樹規模。圖／校長陳宏吉提供

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