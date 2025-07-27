校園新鮮事／嘉義大同國小 端午樂閱讀

嘉義市大同國小教學團隊推出特色節慶多元跨領域的閱讀課程，培養學生因應國際多元社會的能力，近期結合端午節辦「同心閱端午」活動，從歷史文本、英語學習、品德實踐到數學整合，加上闖關樂趣，學生開心說「老師，端午節好好玩喔！」

當天校方在穿堂以龍舟造型，布置「英文找字」活動，透過這個設計，讓學生努力閱讀找尋龍舟祕密，也增添學生學習樂趣；穿堂還設置1個「肉粽攤」，擺放各種端午節慶閱讀書籍以及品德粽，除閱讀，還可以看看他人實踐品德的行動。

大同國小推動閱讀課程多年，今年以端午為主題，安排學生閱讀文本，認識端午節由來，以英語學習結合避邪顏色，作為跨域閱讀有趣關卡；學生也透過包品德粽關卡，選定自己想要實踐品德，並從生活中落實；結合數學，設計與端午結合關卡，讓學生動動腦。

活動從校內教師到外師、再整合志工，學生闖關過程收集密碼，解鎖打開知識寶庫，過程有趣益智，學生反映學習樂趣豐富，「原來端午節可以讓我們學習那麼多有趣知識，讓自己更有方法學習，表現品德」。

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