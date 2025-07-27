聽新聞
0:00 / 0:00

校園新鮮事／嘉義大同國小 端午樂閱讀

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉義市大同國小教學團隊推出特色節慶多元跨領域閱讀課程，近期舉辦「同心閱端午」活動。圖／大同國小提供
嘉義市大同國小教學團隊推出特色節慶多元跨領域閱讀課程，近期舉辦「同心閱端午」活動。圖／大同國小提供

嘉義市大同國小教學團隊推出特色節慶多元跨領域的閱讀課程，培養學生因應國際多元社會的能力，近期結合端午節辦「同心閱端午」活動，從歷史文本、英語學習、品德實踐到數學整合，加上闖關樂趣，學生開心說「老師，端午節好好玩喔！」

當天校方在穿堂以龍舟造型，布置「英文找字」活動，透過這個設計，讓學生努力閱讀找尋龍舟祕密，也增添學生學習樂趣；穿堂還設置1個「肉粽攤」，擺放各種端午節慶閱讀書籍以及品德粽，除閱讀，還可以看看他人實踐品德的行動。

大同國小推動閱讀課程多年，今年以端午為主題，安排學生閱讀文本，認識端午節由來，以英語學習結合避邪顏色，作為跨域閱讀有趣關卡；學生也透過包品德粽關卡，選定自己想要實踐品德，並從生活中落實；結合數學，設計與端午結合關卡，讓學生動動腦。

活動從校內教師到外師、再整合志工，學生闖關過程收集密碼，解鎖打開知識寶庫，過程有趣益智，學生反映學習樂趣豐富，「原來端午節可以讓我們學習那麼多有趣知識，讓自己更有方法學習，表現品德」。

嘉義 校園 閱讀 端午節 包粽子

延伸閱讀

嘉義光電板殘骸仍躺水上 彭啓明怒批：3案場看不到積極態度

台61線嘉義路段今早油罐車翻覆 危險油品外漏北上南下車道

終於等到了！嘉義「歐樂沃築夢城堡」8／1試營運　童話城堡＋可可主題館 還有小黃瓜冰淇淋驚喜登場

大潤發嘉義店月底走入歷史 轉型大全聯今明換招牌照常營業

相關新聞

語言學奧林匹亞 我小將團體賽「金包銀」創史上最佳紀錄

今年首度由台灣主辦第22屆國際語言學奧林匹亞競賽 (International Linguistics Olympiad...

紙風車今晚苗栗山腳國小演出「台灣幻想曲」 免費入場

紙風車文教基金會今天7月26日晚間7點，將在苗栗縣苑裡鎮山腳國小操場舉辦「台灣幻想曲」演出。縣府指出，這次活動獲得雙鶴集...

校園新鮮事／嘉義大同國小 端午樂閱讀

嘉義市大同國小教學團隊推出特色節慶多元跨領域的閱讀課程，培養學生因應國際多元社會的能力，近期結合端午節辦「同心閱端午」活...

寫作也玩推理冒險 新竹縣文化局夏令營生動有趣

為引導學童閱讀與寫作，新竹縣政府文化局今年七月舉辦三梯次暑期寫作夏令營，分別為「言語魔法學堂」、「創意寫作室：國小桌遊冒...

珍稀貝克氏鹽草再現台江 5校學童研究創作喚起生態關注

攜手守護珍稀物種貝克氏鹽草，台江地區五所學校今齊聚社區大學台江分校，發表「守護台江貝克氏鹽草」研究成果。活動中展示空間設...

南榮科大退場轉辦雙語小學 首次招生3個年級各29人

位於台南市鹽水區的南榮科技大學於民國109年停辦後，轉型籌設私立玉秀雙語小學，114學年首次招生，訂於27日至30日辦理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。