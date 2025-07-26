語言學奧林匹亞 我小將團體賽「金包銀」創史上最佳紀錄

今年首度由台灣主辦第22屆國際語言學奧林匹亞競賽 (International Linguistics Olympiad；IOL) ，我國語奧代表隊派出兩隊，分別斬獲團體賽唯一的金牌與銀牌，個人賽則獲得二銀五銅與一優選，創下台灣參賽史上最佳獲獎紀錄。

語言學及其應用領域近年獲得廣泛關注，愈來愈多國家積極推動語言學教育，培養兼具人文素養與數理邏輯的跨領域人才。國際語言學奧林匹亞競賽自2003年創立以來，至今已有超過40個國家參與，競賽主要透過語言分析及邏輯推理，提升其抽象思維、邏輯推理與問題解決的能力。

今年競賽由我方國立台灣大學承辦，比賽總計有來自全球43個國家、共57支代表隊參與，比賽於7月20日起開跑，我國派出8名國手出賽。

台大指出，我國今年派出「台灣藍鵲隊」與「台灣黑熊隊」兩支隊伍參與團體賽，分別榮獲團體金牌與銀牌；個人賽則獲得二銀五銅與一項最佳榮譽獎，銀牌得獎學生為鄧子洋與于昂軒；銅牌選手分別是馮于寧、鍾帛沂、楊登堯、廖昱喬、張尹碩；鄭庭瑜選手則為優選。代表隊斬獲10個獎項，為本屆獲獎最多的國家。

評審團主席潘同樂於致詞時表示，今年的賽題設計融合多元語言結構與邏輯推理，展現IOL對語言學深度與廣度的重視，也持續挑戰選手對語言系統的觀察與分析能力。

台大語言學研究所副教授、籌備委員會主席邱振豪則指出，選手齊聚一堂參與IOL，是因為對語言的熱愛；語言不僅帶來知識與力量，也承載著智慧與愛。

2026年賽事將由羅馬尼亞接棒主辦。台大也表示，未來將持續與國際語言學奧林匹亞競賽深化合作，攜手培育具備國際視野與競爭力的人才，共同推動語言學的未來發展。 團體賽台灣銀牌隊伍與英國隊合照，由左至右分別為鍾帛沂、于昂軒、張尹碩、馮于寧。圖／台大提供

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